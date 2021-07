Piden víctimas y colectivos a CDMX mismo trato que a la mamá de "Yosstop"

Activistas, familiares de víctimas y usuarios de redes sociales criticaron la decisión de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum de que la fiscal capitalina Ernestina Godoy reciba a la mamá de la youtuber Yoseline Hoffman, quien recientemente fue vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil.

"Le pedí a la fiscal Ernestina Godoy que pudiera recibir a la mamá, creo que se reúnen en estos días, porque finalmente es un tema de la Fiscalía", dijo Sheinbaum en conferencia de prensa este miércoles.

"En este tema en particular me parece que la fiscalía tiene que atender el tema de los agresores y el propio sistema penal acusatorio tiene distintos elementos que permiten... Es decir, la cárcel no es necesariamente la única salida", agregó.

#Metrópoli Colectivos, activistas y usuarios de redes sociales cuestionaron a la jefa de gobierno @Claudiashein la "atención preferencial" a la familia de @YosStoP por la reunión de la Fiscal con familiares de la youtuber #jp https://t.co/pFuftA8Myy pic.twitter.com/qr6z7tL9DN — La Silla Rota (@lasillarota) July 8, 2021

En redes sociales, activistas, familiares de víctimas y usuarios criticaron los dichos de la jefa de Gobierno al asegurar que se le está dando un trato preferencial a la youtuber, contrario a lo que viven diariamente muchas familias.

La mamá de Yosstop no tuvo que esperar año y medio para ser recibida por la fiscal de CDMX, bastó con que @Claudiashein ordenara a Ernestina Godoy atenderla.



Para Sheibaum hay ciudadanos de primera y de segunda.



Tremendo el desprecio por las víctimas en este gobierno. https://t.co/VnDjwqcJt2 — Enea Salgado (@Enea_Salgado) July 8, 2021

Este jueves se dio a conocer que tras un año y cinco meses, familiares de Ingrid Escamilla, quien fue brutalmente asesinada por su pareja el 9 de febrero de 2020, y cuyas imágenes de su feminicidio fueron filtradas a medios de comunicación, fueron recibidos por la fiscal Ernestina Godoy.

.@FiscaliaCDMX @ErnestinaGodoy_ sí, la mama de #YosStop tiene derecho a ser escuchada.

Pues que llame como cualquier ciudadana y ya sus asesores, le dan cita en 2meses o nunca.Como a nosotras las víctimas que tuvimos que cerrar simbólicamente la fiscalía para acceder a usted. — Daniela Sánchez (@daniela_gogh) July 7, 2021

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2020, elaborado por el Inegi, en México el 57.7% de las mujeres privadas de la libertad no han recibido sentencia, es decir, están en prisión preventiva, como es el caso de Yoseline Hoffman.

"No me quejo de que la fiscal reciba a su mamá, me quejo de que las demás no son atendidas de igual manera", criticó la activista Paola Zavala Saeb.

El Fiscal General recibe instrucciones del Presidente. No se nos olvida el más claro ejemplo en el caso Cienfuegos.



En las fiscalías locales pasa lo mismo. Por eso, la Jefa de gobierno puede decirle a la fiscal que reciba a la mamá de #Josstop



Como antes. Como siempre. — Paola Zavala Saeb (@PaolaSaeb) July 8, 2021

cmo