Piden vecinos que no se autorice bazar navideño en Tlalnepantla

TLALNEPANTLA.- Vecinos de Valle Dorado reunieron más de 200 firmas para exigir al Gobierno de Tlalnepantla que no otorgue ningún permiso para la instalación de un bazar navideño sobre los Boulevares de los Continentes y de las Naciones, ante la ola de inseguridad que enfrenta este fraccionamiento y que se ha agravado con la llegada de comerciantes informales a sus calles, a partir de la reactivación económica.

La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de Valle Dorado, Angélica Ayala Bobadilla, indicó que, recientemente, los vecinos tuvieron conocimiento de que la líder de comerciantes ambulantes, Estela Alvarado, solicitó al gobierno municipal autorización para que se establezca un bazar durante esta temporada navideña en este fraccionamiento residencial, a lo que se oponen rotundamente los habitantes de esta comunidad, pues no desean recibir a personas ajenas a ésta.

Recordó que la Nueva Normalidad trajo a este fraccionamiento comerciantes ambulantes que no cuentan con un permiso para vender por parte del ayuntamiento, pero que se instalan sobre el Boulevard de los Continentes a ofertar sus productos sobre vehículos particulares que estacionan sobre la vialidad, lo que además de generar tráfico en la zona, ha detonado otros problemas, como la inseguridad.

"Nunca se ha puesto un bazar en este fraccionamiento y no queremos que se haga. No vamos a ceder un solo centímetro de las calles de Valle Dorado y no permitiremos que se invada nuestro fraccionamiento por ningún concepto y tampoco habrá alternativas, pues es bien sabido que el ambulantaje genera inseguridad en todas partes, porque lo que queremos es vivir tranquilos", destacó Angélica Ayala.

AUMENTAN ROBOS CON AMBULANTAJE

De acuerdo con los vecinos de este fraccionamiento, en el último mes y medio, se han registrado al menos cuatro robos de automóviles y un robo a negocio, tres de éstos durante la última semana, lo cual atribuyen al ingreso de gente externa al fraccionamiento, muchos relacionados con el comercio ambulante que ha prosperado y otros atraídos por ellos.

Los reportes de los vecinos indican que estos robos han ocurrido sobre el Boulevard de los Continentes, esquina con Boulevard de las Naciones; Boulevard Valle Dorado, así como en las calles Gante y Madrid, además de que en Rosario sustrajeron la computadora de otro vehículo.

"Esto nos ha llevado a que los vecinos alerten cuando ven un nuevo vendedor o vehículo estacionado para ofrecer sus productos y se reporta con el área de Abasto y Mercados, quienes realizan operativos para retirarlos; el problema es que, como vienen en autos, los comerciantes guardan sus cosas y se arrancan, pero regresan nuevamente a estacionarse y esta problemática se agrava los fines de semana, porque no hacen revisiones", relató la presidenta del Copaci.

La inconformidad por el aumento del comercio ilegal y la intención de que se coloque un bazar ha llevado a los colonos a organizarse para arrancar una campaña con la que, mediante lonas, exhortarán a sus vecinos a no adquirir estos productos para que no sea atractivo para los comerciantes vender ahí, al tiempo en que amagan con realizar manifestaciones si se permite la instalación de puestos navideños.

NO SE HAN OTORGADO PERMISOS

Al respecto, el Ayuntamiento de Tlalnepantla dio a conocer que será hasta la siguientes semana cuando el Cabildo autorice la instalación de bazares navideños en la demarcación, por lo que, hasta ahora, no se ha brindado permiso a algún dirigente de comerciantes ambulantes u organizaciones relacionadas con éstos.

Adelantó que la Dirección de Promoción Económica será la encargada de presentar el Programa de Bazares 2020 y comparecer ante los integrantes del cuerpo edilicio, para definir cuántos se permitirán, en qué comunidades y los protocolos sanitarios bajo los cuáles podrán operar este año, pues la intención es promover la economía local y apoyar a las familias que han visto afectados sus ingresos o se han quedado sin empleo, a causa de la pandemia de la covid-19.









(Sharira Abundez)