Piden vecinos que Naucalpan desista de construcción de ciclovía

NAUCALPAN.- A un mes y medio de que se anunciara la construcción de la Ciclovía Metropolitana, la cual conectará a Naucalpan con Azcapotzalco, vecinos del fraccionamiento Hacienda de Echegaray solicitaron al gobierno municipal que desista de la construcción de este proyecto de movilidad y, en su lugar, atienda rezagos como el del alumbrado y la seguridad públicos, así como la rehabilitación de la infraestructura urbana existente.

La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de este fraccionamiento, Karina Arvizu, consideró que el proyecto no tiene viabilidad por como está planteado, debido a que el trazo propiciará que la avenida Paseo de Echegaray pase de tres a un solo carril, lo que generará congestionamientos viales y embotellamientos en horas pico, además de que difícilmente tendrá el aforo deseado.

"Hay que ver las cosas desde el contexto con el que contamos, en Boulevares, Ciudad Satélite, La Florida, Hacienda de Echegaray, Bosque de Echegaray, Echegaray, Ribera de Echegaray, 10 de abril y Pastores, más del 60 por ciento de la población es mayor de 50 años que difícilmente se trasladará en bicicleta a Polanco para ir a trabajar y, por otro lado, solo generará un embotellamiento innecesario en Hacienda de Encarnación, porque por aquí se trasladan personas que vienen desde Zona Esmeralda", señaló.

Solución ante el covid-19

La alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán Reveles, informó que su administración, en conjunto con la alcaldía de Azcapotzalco, diseñaron el proyecto de la primera Ciclovía Metropolitana que se construye en el Valle de México desde el ámbito local, con la intención de impulsar el uso de la bicicleta como un medio de transporte seguro e higiénico ante el covid-19.

El proyecto consiste en la habilitación de una ciclovía de 2.2 kilómetros de longitud que transitará por las calzadas La Arboleda, La Cima y Echegaray hasta llegar a San Isidro, en Azcapotzalco, donde se conectaría con otras rutas que permiten a los ciclistas llegar hasta Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de una manera segura y ágil.

"En el municipio se beneficiarán a los fraccionamientos como Ciudad Satélite, La Florida y Echegaray, además de la colonia 10 de abril y la zona industrial ubicada en las inmediaciones de La Ahuizotla, pues, con los retos que supone la Nueva Normalidad, Naucalpan busca ofrecer diversas formas de trasladarse y moverse en bicicleta, lo cual forma parte del Derecho a la Movilidad", comentó el director de Movilidad y Accesibilidad Universal de esta localidad, Noé Ortiz Lopezlira.

No resuelve problemas fundamentales, dicen vecinos

Para los vecinos de Echegaray, la construcción de una ciclovía va más allá del derecho a la movilidad, pues aseveraron que se trata de un proyecto electorero y mal planeado que no resuelve los problemas fundamentales que aquejan a estos fraccionamientos residenciales de Naucalpan, como es la reparación de la red hidráulica, la cual data de hace más de 50 años y no han sido modificada con el tiempo, el cambio de cerca de 60 luminarias que se encuentran fundidas, además del reforzamiento de la seguridad, pues aseguran que solo cuentan con ocho policías para al menos cinco comunidades.

"Los vecinos no fuimos tomados en cuenta, ¿por qué no primero se hizo una encuesta seria para conocer qué pensábamos del proyecto? Nunca nos preguntaron y nos tuvimos que enterar porque vimos el anuncio y mandamos un oficio preguntando sobre el tema. Apenas nos citaron hace 15 días, no sin antes aclararnos que no nos iban a dar una clase de urbanismo, pero lo que nosotros sí les pudimos decir es que hay cosas más importantes que hacer antes que una ciclovía", agregaron los vecinos.

Karina Arvizú solicitó que los recursos que el gobierno municipal recibirá del Fondo Metropolitano para construir dicha vía, sean reasignados y aprovechados para mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en esta región de Naucalpan desde hace más de 50 años, pues aseguró que ni el 10 por ciento de los impuestos que pagan quienes viven en estos fraccionamientos, les es regresado en servicios públicos.

"No estamos en contra de la ciclovía, pero que no pase por zonas habitacionales o fraccionamientos. El derecho de uno empieza con el derecho de otros. No nos oponemos al progreso, pero aún nos falta mucho para llegar a este tipo de infraestructura. Ya basta de proyectos hechos al chilazo o al contentillo, por encima de las necesidades reales y de interés primordial", mencionó.

Se estima que la Ciclovía Metropolitana requerirá de una inversión cercana a los 60 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano, con la intención de que la obra se lleve a cabo entre octubre de este año y febrero de 2021, aunque el gobierno municipal informó que, hasta ahora, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha liberado los recursos.

Cumple con las necesidades de los ciclistas

El colectivo Bicimixtles, con presencia en los municipios de Atizapán, Naucalpan y Tlalnepantla, consideró que la Ciclovía Metropolitana es un proyecto necesario para fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte seguro entre quienes todos los días se trasladan entre el Estado de México y la Ciudad de México.

Sonia Lopezcastro, integrante del colectivo ciclista y también vecina del fraccionamiento Echegaray, indicó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el Valle de México solo uno por ciento de la población utiliza la bicicleta como un medio de transporte, a pesar de los múltiples beneficios ambientales y a la salud que su uso conlleva, por lo que es necesario que se pueda incrementar a al menos el cinco por ciento.

"La pandemia es el momento perfecto para impulsar la bicicleta como la mejor alternativa para la movilidad exterior, pues se mantiene siempre la sana distancia, la mayoría usamos cubrebocas en estos tiempos y se mejora el sistema inmune al mismo tiempo", puntualizó.

Los integrantes del colectivo señalaron que el proyecto como está planteado cumple con las especificaciones de seguridad indispensables y sería el detonador de una cultura ciclista que hace falta en el Estado de México, aunque consideraron que se podría sumar un tramo perteneciente a Tlalnepantla que garantizaría la movilidad por este mismo medio de quienes provienen por la vía Gustavo Baz.

"Somos respetuosos de las manifestaciones en contra de la ciclovía y de quienes no ven un beneficio y el progreso que pudiera haber con ella. Nosotros también vivimos aquí y, por eso, nos damos cuenta que son las mismas personas que históricamente se han pronunciado en contra del desarrollo, pues lo mismo pasó con el Paseo Jerusalén, que también se encuentra aquí y que hoy los ves jugando con sus nietos", concluyó.

