Piden vecinos de Granadas predio para área verde; SME se lo queda

No sabemos dónde se generó este error, es un predio enorme con construcción para la famosa subestación metropolitana [que se había dicho hace años que ahí se construiría] y la CFE abandonó el trabajo porque al parecer no había recursos. Es lo que se dice y se queda inconclusa la obra y hace algunos días nos impactó esta respuesta de la CFE de que les pertenece y vemos luego que el SME aparece pintando puertas. Se me hace increíble el estatus jurídico de ellos. No creo que la transferencia se haya hecho en 15 días. Sospechamos que el SME lo ha invadido”, dijo Paredes a La Silla Rota.