Piden saneamiento y control de contaminantes del extiradero de Cuautitlán Izcalli

CUAUTITLÁN IZCALLI.- Vecinos de diversas comunidades del poniente de este municipio, solicitan a las autoridades municipales cumplan con el mantenimiento y en su caso saneamiento del ex tiradero de San José Huilango, que se encuentra derramando sus lixiviados, contaminando el subsuelo y el río Cuautitlán.

La Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, obliga al gobierno municipal otorgar el mantenimiento necesario para controlar los escurrimientos de los jugos que emergen de la basura o lixiviados, debido a su alta concentración en metales y químicos que causan daños severos ambiente como al subsuelo.

Con base en lo anterior representantes de las comunidades de Lomas de El Rosario y Lomas de San Francisco Tepojaco, exigen a las autoridades municipales atiendan el ex tiradero, que por cierto aún está recibiendo desechos sólidos, después de diez años de clausurado.

La señora Leticia Mendoza Meléndez, quien vive en la colonia Lomas de El Rosario en Cuautitlán Izcalli, dijo que desde hace 10 años que enfrentan un problema ecológico y de contaminación por los lixiviados de la basura que están causando enfermedades a vecinos de los entornos.

Explicó que mucha gente acude a ese lugar a recolectar verdolagas, quelites, nopales y se los llevan a vender al mercado, ignorando que son vegetales que ya van contaminados expandiendo la contaminación y llevando a otros lugares los focos de infección, "deberían poner letreros alertando a la población del riesgo que pueden tener a su salud quienes consumen esos productos naturales propios del lugar", explicó Leticia Mendoza.

En su turno el señor Jorge Arzabe Orihuela, quien dijo ser activista social en Derechos Humanos y vecino de Lomas de San Francisco Tepojaco, explicó que hace 30 años que se originó el basurero de San José Huilango, sin ninguna norma ecológica ni restricción alguna.

"Por allí del 2004 se otorga para su administración al ayuntamiento, quien pide ampliación del mismo predio del tiradero de San José, pero fue clausurado, y luego reabierto con algunas adecuaciones. Pero se abrió como tiradero regional. Lo que no creció en 30 años lo hizo en menos de 5. Crece desmedidamente y al no cumplir con las normas, nuevamente lo clausuran. Actualmente se encuentra cerrado, pero no se han hecho los trabajos de mantenimiento que requiere", explicó Jorge Arzabe.

Dijo que falta el saneamiento, un sistema de recuperación de gases y un control de los escurrimientos que están emergiendo y llegan al río Cuautitlán a través del arroyo adjunto.

"Los lixiviados, se combina con los químicos del tiradero, incluso material de quirófano, lo hace muy corrosivo, muy contaminante, se filtra el lixiviado debido a que no tiene geomembranas, y los líquidos llegan al arroyo San Agustín y de allí al río Cuautitlán. Es tan tóxico y tan acido que ayuda a descomposición misma de la basura y toda la materia orgánica", refirió Jorge Arzabe.

Los vecinos piden a las autoridades municipales una solución para controlar la contaminación ambiental. "Queremos es que se garanticen nuestros derechos plenos a un ambiente sano. Hablamos de gases de efecto invernadero, gasees que reducen niveles de oxigenación en sangre. La contaminación generada ha causado problemas de salud en niños, gente con algún tipo de cáncer, niños con problemas renales. Y ya no queremos eso", dijo.

Mientras que el señor Enrique Valdivieso Vázquez, vecino de Lomas de El Rosario, explicó que San José Huilango fue clausurado al 2009, sin embargo, contamina el arroyo con los escurrimientos de los lixiviados. En Huilango ya hay personas con malformaciones, no sabemos que pueda ocurrir después a los vecinos de la zona".

La norma oficial NOM-083-SEMARNAT-2003, obliga a las autoridades municipales a dar el mantenimiento necesario después de la clausura, sin embargo el gobierno local ha hecho caso omiso del asunto. No obstante, a que ya en alguna ocasión se le demandó por su omisión.

Derivado de esa denuncia en la tarjeta informativa del gobierno municipal difundida en agosto 19, 2020 y con número consecutivo 015/19-08-20/CS destaca el alcalde Ricardo Núñez Ayala que se cita un supuesto desacato por incumplimiento de una orden judicial, derivado del incumplimiento de las obligaciones por no cerrar el tiradero clandestino en San José Huilango.

En tal tarjeta informativa añade que "el alcalde manifiesta que existió un relleno sanitario en Huilango, pero fue cerrado definitivamente desde el año 2009 con base en un Plan de Regularización, Proyecto de Clausura y Manual de Operación del sitio de disposición final controlado en comento", desconociendo su existencia pese a las evidencias de la contaminación.





