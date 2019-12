Piden organizaciones no derogar a ''diputado migrante'' de Constitución local

El Movimiento Fuerza Migrante mandó un escrito a la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para que no publique el decreto en la Gaceta Oficial sobre la derogación de la figura del diputado migrante, que entraría en vigor en 2021 en el congreso capitalino.

El vocero del movimiento Fuerza Migrante, Carlos Arango dijo en entrevista con La Silla Rota que dicha figura está contenida en la Constitución local promulgada en 2017, pero que la actual legislatura del Congreso capitalino hizo modificaciones para derogarla, a petición de la diputada del Partido del Trabajo, Leonor Gómez Otegui, con el argumento de que es onerosa y carecía de representación.

"Escribimos una carta cuando la diputada presentó esto al presidente del Congreso para indicarle que esto era un atropello contra los derechos constitucionales de los migrantes, no solo de la ciudad de México sino del exterior y le pedíamos que no pusiera esto para su discusión, pero lo aprobaron de una manera aplastante", recordó.

Eso ocurrió el 28 de noviembre pasado, cuando el pleno votó el dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, con 42 votos a favor y 2 en contra.

"La decisión no se puede votar en contra de los derechos adquiridos, es una relación jurídica lo que se está pidiendo a la jefa de gobierno, que no publique en la Gaceta Oficial este voto, ella tiene la facultad de no publicarlo y que asuma la responsabilidad de que los migrantes deben ser escuchados y replantear la figura del diputado migrante", agregó Arango.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) incluso planteó algunas propuestas para implementar la figura, pero el problema es que los diputados del Congreso capitalino no quieren ceder espacios, lamentó Arango.

"Están aferrados a sus mayorías y no tienen interés en darle un espacio a la comunidad migrante, a pesar de que Marcelo Ebrard hizo una legislación local de la cual se hablaba de los derechos de los migrantes y los huéspedes, una propuesta legislativa que se presentó durante el periodo del ex jefe de gobierno".

Aseguró que la semana pasada el colectivo envió una carta Sheinbaum y enviarán más documentos y peticiones.

"Ahora vamos a presentar una carta en los consulados para que vía diplomática se la entreguen y poner esto en la discusión pública, es importante que no se ignore la participación de migrantes.

Cuestionado sobre cómo trata la actual administración a los migrantes, consideró que para los que son paisanos que son deportados de Estados Unidos no es el mejor trato.

"A los migrantes que vienen de Centroamérica les ha dado buen trato. El problema es por las personas deportadas a Estados Unidos, no hay programas ni oportunidades, que sí hubo en la anterior administración en la Secretaría del Trabajo que encabezó Amalia García, que dio capacitación y empleo, pero no vemos esto en la actual administración que ha abandonado a sus paisanos. Solo se han preocupado por centroamericanos.

"No hay recursos alternativos, lo que había casas ciudad de México que tenía en Los Ángeles y Chicago, Sheinbaum no ha puesto ninguna atención en los migrantes del exterior. Es nula la presencia en la ciudad de México, siendo que son los que más votan y que aportan una contribución económica muy importante", expuso.

QUE ERA ONEROSO

El pasado 28 de noviembre el Congreso capitalino votó a favor de la derogación de la figura del diputado migrante, con 42 votos a favor y 2 en contra, para modificar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Entonces, de acuerdo con un comunicado de grupos de migrantes, el diputado panista Jorge Triana justificó que se derogaba la figura "por su nula representatividad y por ser demasiado onerosa".

Según el mismo boletín, la diputada autora de la iniciativa Gómez Otegui, agradeció a sus compañeros legisladores el apoyo.

"Nosotros decimos que los diputados incongruentes con la trayectoria de vanguardia de la capital del país, la apoyaron para cometer una fechoría, violentando los derechos políticos de los chilangos en el exterior y de manera utilitaria y de cuenta chiles dijo la diputada que los migrantes capitalinos solamente emitieron 28 mil616 votos por la jefa de gobierno.

"Por ignorancia y racismo omitió decir que en la elección de 2018 los oriundos de la Ciudad de México emitieron más votos que cualquier otra entidad federativa del país, incluidas las más expulsoras. Los chilangos en el exterior multiplicaron por siete el número promedio de sufragios foráneos que se obtuvieron en los estados de la república. Además, la diputada ignoró la contribución de 437 millones de dólares que enviaron los capitalinos en el 2018. Se les olvida que nos representan, pero no nos mandan. Ya es tiempo de hacer valer el lema de los zapatistas de mandar obedeciendo", se añade en el documento.

Al calce aparecían firmas de una veintena de representantes de organizaciones de migrantes, como el Frente Nacional de Inmigrantes, Mexicanos Unidos del Distrito Federal, la Alianza por Los Derechos de los Inmigrantes, Movimiento Mexicano, Organización Latina del Suroeste, Efecto Violeta, Fuerza Migrante y Organización de la Ciudad de México del Valle de México, entre otras.

NO ESTÁ MUERTA LA FIGURA

Por su parte el IECM realizó un estudio técnico sobre la viabilidad de que un migrante fuera electo en 2021.

El comité que realizó ese estudio fue encabezado por la consejera Miriam Alarcón, quien explicó a La Silla Rota que además hubo expertos y académicos, como Hugo Concha, Leticia Calderón Chelius, Marta Singer y Telésforo Ramírez, entre otros.

El documento, que analizaba cinco escenarios diferentes, iba a ser enviado al Congreso, pero un día antes de que fuera aprobada la reforma, el 27 de noviembre, el IECM realizó un foro sobre el tema y ya no pudieron mandarlo para que la Comisión de Asuntos Político Electorales del Congreso capitalino lo tomara en cuenta.

Sobre si sería oneroso, Alarcón coincidió en que en principio sí lo sería, ya que una gran cantidad de votos del extranjero son vía postal y quien paga la emisión de la boleta y el regreso es el Instituto Nacional Electoral (INE), pero el costo podría abaratarse ya que el INE aprobó en mayo pasado lineamientos para el voto por internet, lo que reduce los costos.

El estudio también arrojó que en el caso de la ciudad de México en 2018 es la segunda vez que se vota por el cargo de jefe de gobierno y mientras en 2012 fueron 7 mil votos. La consejera recordó que esa vez fue tanto por vía postal como remota, 4 mil y fracción de votos por la primera y 2 mil votos por la segunda. En 2018 fueron 28 mil ciudadanos registrados y se recibieron 21 mil.

"Fuimos la entidad con más votos, por encima de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán históricamente expulsoras de migrantes eso habla de enorme capacidad de participación de los capitalinos que se van al extranjero".

Aunque la derogación por parte del Congreso ya fue aprobada, falta la publicación de parte de la jefa de gobierno, o en su caso observaciones a lo aprobado. El 5 de diciembre la Comisión recibió el estudio y se mostró dispuesta a entrar a una nueva etapa de estudio, aseguró Alarcón.

Reconoció que 28 mil votos pueden parecer una cifra menor, pero sí de medio millón de migrantes en el extranjero votaron 28 mil, con un diputado que los represente el voto podría ser mayor. Además, el sufragio por internet ya está probado

- ¿Está muerta la figura del diputado migrante?

-Podríamos decir que está en el limbo, entre la parte ya aprobada por el Congreso y el análisis que debe hacer la jefa de gobierno, con capacidad de hacer observaciones y hacer ajustes y publicarla como está. No daría por muerta la figura, pero si hay consideraciones por los tiempos en que nos encontremos. No sé si aun el Congreso tuviera la oportunidad en caso de que la jefa de gobierno pudiera publicar la reforma y el legislativo esté en posibilidades de presentar una nueva iniciativa como decían los diputados con las mejoras correspondientes donde pudiera encontrarse un modelo mejor que el que teníamos, porque debo coincidir con ellos en que a lo mejor estaba corta la figura.

Aun cuando Sheinbaum publicara esta semana posibles observaciones, no daría tiempo de hacer modificaciones ya que el periodo legislativo concluye el 15 de diciembre. El plazo para hacer los cambios es de seis meses antes del inicio del periodo electoral, por lo que deberían formularse en marzo de 2020.

"El IECM estará atento a lo que la reforma determine y lo que el Congreso aprobó y los trabajos que ellos hagan", concluyó.

La Silla Rota buscó al presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso, el panista Jorge Triana, pero no contestó.

Mors.