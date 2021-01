Piden justicia por el asesinato de la activista Naomi Alonso en Edomex

CHALCO.- Naomi Alonso, estilista y activista de la diversidad sexual en la región de los volcanes, desapareció el pasado miércoles 20 de enero, cuando circulaba en su camioneta color roja.

Sin embargo, tres días después fue encontrada muerta en el parque ecoturístico El Ocotal de San Pedro Tezompa, también en el municipio de Chalco.

Ella vivía en el pueblo de Ayotzingo y había salido en su camioneta, pero aún no se sabe quién la pudo interceptar y llevársela al Ocotal.

Era una mujer de 47 años de edad, trabajadora y dedicada a luchar por los derechos por la diversidad sexual en la región de los volcanes.

La desaparición de Naomi fue reportada desde el pasado 20 de enero del 2020, luego de que se supo que circulaba por las inmediaciones de la carretera Tezompa - Ayotzingo, en su camioneta color rojo.

Por ello, defensores de la diversidad sexual del Estado de México realizaron una manifestación esta mañana frente a las oficinas del Ministerio Público de Chalco para exigir justicia por la muerte de Naomi.

En ese lugar un grupo de activistas por los derechos de mujeres y de las comunidades LGBTTTIQ recriminaron a las autoridades no haber detenido al o los culpables de la muerte de la estilista Naomi.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades locales estatales y federales para que este feminicidio y otros más no queden impunes y se respeten los derechos humanos y la igualdad de estas comunidades.

Rosaura Carrasco, una de sus compañeras activistas, expresó: "Es necesario visibilizar la violencia en las que son sometidas la poblaciones de la diversidad sexual, como es el caso que viven mujeres lesbianas, mujeres homosexuales y mujeres trans, por ser considerado un grupo minoritario, expuestas a la discriminación y marginación, por la orientación, diversidad e identidad de género".

"Así como a los delitos cometidos en contra de las poblaciones de la diversidad sexual, dejándolas en desprotección de los fundamentos legales e impartición de justicia", de esta manera exigieron el pronunciamiento y compromiso de las autoridades en todos los niveles de gobierno para la investigación, para que se encuentre, así como sentencie a los culpables del crimen cometido en contra de Naomi Alonso", expresó.

Las compañeras de Naomi Alonso exigieron que este asesinato no sea un número más en las estadísticas "no mas transfobia, no más crímenes de odio, ni una muerta más, ¡Pedimos justicia!".

Por otro lado, la legisladora Anais Burgos se pronunció también con otra estos hechos: "Envío mi más sentido pésame a la familia Alonso, por el lamentable fallecimiento de Naomi Alonso, quién fue una gran amiga, defensora de la comunidad LGBTTTIQ y sobre todo de las mujeres".

