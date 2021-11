Piden devolver 13 mdp a la tesorería de Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- Un grupo de vecinos de esta alcaldía solicitan a las autoridades municipales que los recursos para el Programa de Seguridad Patrimonial, y que superan los 13 millones de pesos, sean devueltos a las arcas municipales debido a que fueron entregados para escriturar 140 solares y no se cumplió y concluyeron los términos legales para ello.

Con base en un documento ingresado a través de la Oficialía de Partes del gobierno municipal con fecha del 3 de noviembre de 2021, se pide al presidente municipal Raciel Pérez Cruz su intervención para que inicie el procedimiento de recuperación de los más de 13 millones de pesos canalizados al Comisariado Ejidal de San Juan Ixhuatepec consistentes en 140 cheques por la cantidad de 5 mil 500 pesos.

(Foto: Raciel Pérez Cruz)

De acuerdo al documento que firman Dominga López Hernández, Alberta Notario Fernández, David Vite Tolentino y José Luis Cortés Trejo, entro otras personas más, el 23 de mayo del 2019 en la Décimo Cuarta Sesión de Cabildo fue autorizado el Programa del Patrimonio Familiar, cuyo objetivo era el de escriturar 140 lotes que se encuentran en asentamientos humanos irregulares en el Ejido de San Juan Ixhuatepec, particularmente en Tepeolulco, San Isidro Ixhuatepec, Rinconada San Isidro y parte alta de la Jorge Jiménez cantú.

(Foto: Raciel Pérez Cruz)

Al respecto el ex regidor José Luis Cortés Trejo, uno de los coautores de la solicitud enviada a las autoridades locales, explica que en junio de 2019 el gobierno municipal suscribió un convenio con el Comisariado Ejidal de San Juan Ixhuatepec donde s ele conceden las facultades para hacer los trámites de escrituración.

Dijo que posteriormente los recursos fueron tomados de la partida presupuestal 4411 del programa Cooperaciones y Ayudas, y entregados por la Tesorería con fecha del 5 de septiembre de 2019 al Comisariado Ejidal de San Juan Ixhuatepec en 140 cheques de 5 mil 500 cada uno, sumando más de 13 millones de pesos.

Destaca el ex regidor y actual militante de Morena, José Luis Cortés, que se establecen fechas límites y al no haber prórrogas solicitadas, los 140 beneficiarios debieron contar con su titulo de propiedad a más tardar el 5 de marzo del 2020, lo que no se cumplió.

Estableciendo que en la clausula Décimo Segunda del contrato firmado para tal efecto se describe que, en caso de incumplimiento por parte del Comisariado Ejidal, se resolvería de común acuerdo o en su caso iniciando un procedimiento administrativo.

(Foto: Raciel Pérez Cruz)

Dijo el ex regidor que con base en lo anterior están solicitando al alcalde en el documento instruya a la Contraloría Municipal para a su vez inicie procedimientos administrativos ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México por las probables faltas administrativas en el caso, en contra de los funcionarios municipales que tuvieron que ver con el pago por las escrituraciones que a la fecha no se han hecho. Y que se inicie procedimiento para la restitución de los recursos del programa de para escriturar los 140 solares, al no concretarse el programa y a poco más de un mes que concluya la administración municipal.

Para conocer su versión de los hechos se buscó al subdirector de gobierno Arturo Rivas González en su oficina de la parte baja del Palacio Municipal, no obstante, no llegó ni contestó llamadas de su celular. El funcionario también funge como parte integrante del Comisariado Ejidal de San Juan Ixhuatepec.

También se solicitó una entrevista con el alcalde Raciel Pérez Cruz, sin embargo, no fue posible debido a que el personal de recepción indicó que debe hacerse a través de citas, las cuales se programan a través de Comunicación Social, que tampoco resolvió la petición.

aemz