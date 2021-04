Piden definir lista de candidatos a presidentes municipales de Morena en Edomex

NEZAHUALCÓYOTL.- El consejero nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Emilio Ulloa Pérez, llamó al dirigente nacional del partido, Mario Moreno Delgado, a acelerar el proceso para definir a los candidatos a presidentes municipales de los 125 municipios del Estado de México.

"Desde aquí les llamo a nuestros dirigentes nacionales, al compañero Mario Delgado y a nuestra compañera Citlalli Hernández que se sumen a este esfuerzo, porque en el Estado de México y en el país necesitamos a las mejores mujeres y a los mejores hombres, que nuestros dirigentes estén muy pendientes porque el Estado de México es el padrón electoral más grande de la República Mexicana".

Durante una reunión con militantes en el municipio de Nezahualcóyotl, aseguró que aunque la petición se realiza en el Estado de México, la urgencia es a nivel nacional debido a que los candidatos están "perdiendo tiempo".

#Metrópoli | Emilio Ulloa Pérez, consejero nacional de @PartidoMorenaMx, hizo un llamado a @mario_delgado a acelerar el proceso para definir a los candidatos a presidentes municipales de los 125 municipios del Estado de México. #ep https://t.co/qTeI7SXU4I pic.twitter.com/42zgtVJFqH — La Silla Rota (@lasillarota) April 12, 2021

"Entren ya a definir, no podemos en el Estado de México esperarnos hasta el 25, es el plazo fatal para registrar en el IEEM, necesitamos que los que salgan vayan con toda la fuerza, estamos perdiendo tiempo y los de a lado han venido avanzando", dijo.

Sostuvo que a través de las encuestas habrá paridad de género y confió en que su grupo de trabajo gane en las encuestas de elección interna en el segundo municipio más poblado de la entidad mexiquense.

"Tengo años luchando y lo voy a seguir haciendo, tengo casi 12 años de no tener ningún cargo de elección popular porque a mí no me mueve la ambición del cargo, como otros que ya fueron presidentes", dijo.

Reconoció que en el municipio de Nezahualcóyotl hay un "monstruo de tres cabezas", que pretende continuar con la hegemonía en la administradora pública con figuras como Juan Zepeda, excandidato a la gubernatura por el PRD, y ahora aspirante a la alcaldía por el Partido Verde y Héctor Bautista, exalcalde por el Sol Azteca.

"Ya fueron senadores y ahora quieren volver ser presidentes municipales, será porque les gustó o que pasa ahí, que interés tienen en estar en la presidencia", puntualizó.





(Sharira Abundez)