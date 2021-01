Piden concluir parque antes de inaugurar puente vehicular en Atizapán

ATIZAPÁN.- Ante la conclusión de las obras del puente vehicular nombrado "Elisa Carrillo" y que el gobierno municipal construyó sobre la avenida Ruiz Cortines, vecinos de la colonia Lomas de Atizapán, en el municipio del mismo nombre, solicitaron a la alcaldesa Ruth Olvera Nieto concluir el Parque de los Patos, pues esta obra fue parte de los compromisos de remediación que se establecieron a favor de la comunidad, por el impacto que tendría el distribuidor vial.

Los colonos señalaron que, a pesar de que se estableció el compromiso de rehabilitar el parque localizado en el cruce de la avenida Ruiz Cortines con la calle Tultitlán Sur, los trabajos que se han realizado en la zona, no han incluido la remodelación del parque, el cual ha sido utilizado para resguardar maquinaria de la empresa constructora del puente vehicular, aun cuando éste ya está prácticamente concluido.

"El proyecto de remodelar el parque estaba dentro de las gestiones que se hicieron para que se dejara construir el puente. Habíamos pedido hasta un chapoteadero para los niños o una pequeña alberca para que pudieran jugar, así como la pinta de los edificios que están sobre Ruiz Cortines y Presidente Adolfo López Mateos, ésta ya se está haciendo, pero no sabemos si el parque se va a lograr, porque no hay avances", comentó la vecina Maricruz.

De acuerdo con los vecinos, existe preocupación porque, desde ayer, trabajadores del área de Servicios Públicos comenzaron a pintar camellones, realizar la limpia de la avenida Ruiz Cortines, podar árboles y acondicionar las inmediaciones, para inaugurar el distribuidor vial esta misma semana, incluyendo la colocación de espectaculares de promoción de la obra; sin embargo, los trabajos en el parque se mantienen pausados.

FALTAN OBRAS DEL RÍO CÓPORO

Roberto Cureño, habitante de esta colonia, mencionó que los trabajos del puente vehicular avanzaron sin contratiempos, luego de las protestas vecinales que se registraron en el mes de julio de 2020 y tras el fuerte operativo que se realizó en la zona, lo cual derivó en que el puente esté terminado, con las adecuaciones que prometieron las autoridades municipales, con excepción de la rehabilitación del Parque de los Patos y el encauzamiento de Río Cóporo.

"Ahí derribaron como 20 árboles y dijeron que los iban a sustituir, pero no lo han hecho. Ahí se ve que siguen en obra negra y sin árboles. Nos preocupa que dejen las cosas así y que vengan después las lluvias y que el río no esté terminado y que eso nos provoque inundaciones aquí", comentó.

En el sitio, se pudo observar que el parque se mantiene en uso, con los juegos infantiles anteriores fijos, aunque la maquinaria se resguarda en este sitio, donde se mantiene la presencia policiaca. Además, se observaron avances en el encauzamiento del río que dejó de correr por este sitio, aunque los trabajos se mantienen inconclusos y sin trabajadores en la zona.

PARQUE CONTARÍA CON CANCHAS DEPORTIVAS

Cuando el Ayuntamiento de Atizapán dio a conocer los detalles de la obra vehicular, señaló que ésta consistía en un paso vehicular elevado que tendrá una longitud de 380 metros y 8.4 metros de ancho, con un carril por sentido, el cual se edificará en un área total de cuatro mil 143 metros cuadrados, en donde se instalarán 12 apoyos de cimentación profunda.

Sin embargo, mencionó que conjuntamente se realizarían obras de mitigación ambiental, como la reforestación de la zona con 500 árboles y algunos trasplantes, así como la construcción del Parque de los Patos, que contaría con canchas deportivas, áreas de esparcimiento y para mascotas; instalación de luminarias, internet público, ejercitadores, juegos infantiles, mobiliario urbano, además del ordenamiento de transporte público, lo cual no ha sucedido hasta ahora.

La Silla Rota cuestionó al Gobierno de Atizapán sobre las obras, pero, al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

ACUSAN QUE QUIEREN DERRIBAR ÁRBOL DE 40 AÑOS

Además, la vecina Rosario Irene Ledesmaz acusó que trabajadores de Servicios Públicos y de Medio Ambiente, pretenden derribar un árbol de 40 años de antigüedad y 15 metros de altura, que se ubica frente a su domicilio, a lo que se ha negado.

"Desde ayer, comenzaron a venir trabajadores para cortar algunas ramas supuestamente; ramas que le estorban a su puente, pero no lo he permitido, porque son ramas vivas y lo quieren secar, ya intentaron envenenarlo una vez y no pudieron, pero no voy a permitir que lo quiten", denunció.

De acuerdo con la mujer, autoridades municipales la han acosado para que permita el derribo del árbol, por lo que incluso se inició una demanda en su contra por maltrato del mismo; no obstante, acusó que, previo al inicio de las obras del puente, sujetos perforaron el tronco de éste y le inyectaron aceite quemado de vehículo, como sucediera con los del fraccionamiento Arboledas, aunque la especie resistió, por lo que ahora buscarían cortar parte de su copa, lo cual, dijo, no permitirán los vecinos.

La también física de la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que las autoridades locales están impedidas de talar más árboles de la zona, pues los colonos ganaron el amparo 328/2020-II-B, con el que un juez concedió a los vecinos la suspensión definitiva para que el gobierno municipal no pueda derribar, talar o remover más especies vegetales de las inmediaciones del puente, adicionales a las cerca de 90 que se retiraron en la fase inicial.





(Sharira Abundez)