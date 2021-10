Piden colonos acabar con invasión de banquetas por parte de restauranteros

Vecinos de Polanco, Roma, Condesa, Coyoacán, Cuauhtémoc, Juárez y hasta de las Lomas de Chapultepec pidieron al gobierno capitalino acabar con los abusos de restauranteros que, amparados en el programa de reactivación de la economía Ciudad al Aire Libre, se han apropiado de banquetas e impiden el paso seguro de peatones.

En conferencia de prensa, vecinos de las mencionadas colonias aclararon que no están en contra de la reactivación económica, sino del desorden de parte de los restauranteros, que aprovechando que ya está el semáforo epidemiológico verde, llenan el interior, pero también la parte de afuera, que se supone sería provisional y para evitar contagios.

"No pedimos que los quiten, sabemos que un año nos vamos a aguantar porque así salió en la Gaceta, pero que no sea permanente. Los restaurantes deben regresar las banquetas, no queremos que se quiten los empleos, solo queremos que se quiten los abusos y nos den espacio para caminar en las banquetas, que se regulen los horarios y los vecinos puedan descansar", explicó a La Silla Rota Mari Tere Ruiz, de la organización La Voz de Polanco.

La organización ha documentado mediante imágenes, algunos casos de restaurantes que invaden las esquinas, donde el peatón debe salirse completamente y hasta el automovilista pierde visibilidad.

También ha mostrado casos como El Karisma, en Campos Elíseos, que tiene mesas encima del paso peatonal, o el restaurante La Única en Anatole France, Polanco, el cual, aseguró, arriba tiene un "antrito" que antes no tenía, o Casa Bruna, en la Roma, que colocó una mesa en una jardinera. Además, no están respetando los horarios.

"Nos atacan que estamos contra la economía, no planteamos que se elimine, solo que se regule, sabemos que la Gaceta del 30 de abril donde se avisa que permanecería durante un año y fuimos impulsores que se les dejara abrir porque la economía se recuperara.

"Pero ya se desbordó, no hay reglas claras y cada quien hace lo que quiere".

Entre los aspectos que no hay claridad es sobre la distancia entre mesa y mesa, y algunos restaurantes las tienen muy cercanas unas con otras.

Ruiz dijo que se reunieron con el secretario de Desarrollo Económico, Fadlalá Akabani, para pedirle que regresen las verificaciones a ese tipo de establecimientos, ya que están suspendidas como parte de las medidas para reactivar la economía.

Otro tema es el exceso de ruido que afecta a vecinos de los negocios, además que no se respetan los horarios.

"En Polanquito tienen problemas con las personas que llegan a cantar y que propician inseguridad y pasa también en la Roma y en todos lados".

Ruiz dijo que, con tantas facilidades, no se le hizo raro que la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) diera un reconocimiento recientemente a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

SE REÚNEN CON TABE

La organización se reunió el 25 de octubre con el nuevo alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, para plantearle sus demandas de organización del espacio público, así como seguridad y servicios públicos.

Gracias a @mauriciotabe por atender demandas de vecinos de #Polanco en ordenamiento urbano, seguridad y servicios públicos, entre otros.



Confiamos que el Alcalde y su equipo @AlcaldiaMHmx sean eficientes y se conduzcan siempre con honradez para sacar adelante a nuestra Alcaldía pic.twitter.com/Zb8qVJ2gbZ — La Voz de Polanco (@lavozdepolanco) October 26, 2021

"Confiamos que el alcalde y su equipo @AlcaldiaMHmx sean eficientes y se conduzcan siempre con honradad para sacar adelante a alcaldía", tuitearon en su cuenta @lavozdepolanco.





