Piden bikers desarrollar cinco ciclovías en Tlalnepantla por covid-19

TLALNEPANTLA.- Diversos colectivos urgieron al Gobierno de Tlalnepantla a detonar la vocación ciclista que tiene este municipio del Valle de México, a través del diseño, acondicionamiento y conformación de una red de cinco ciclopistas que permitan a la población trasladarse a sus destinos a través de este sistema de transporte ecológico y seguro ante el covid-19, pues consideraron que, a pesar de los esfuerzos que se realizan en municipios como Naucalpan, esta localidad se ha quedado rezagada en la materia.

El fundador de Bikenepantla, Juan Carlos Grimaldo Medina, lamentó que el gobierno municipal no tenga voluntad para promover este tipo de proyectos que se han impulsado en todo el mundo a raíz de la contingencia sanitaria del covid-19, con el fin de desincentivar el uso del transporte público, considerado una fuente de contagio alta, y en su lugar, apostar por medios que eviten el contacto entre las personas, mejoran la salud y la condición física, además de generar mejores esquemas de movilidad.

Señaló que, en julio de este año, los colectivos ciclistas presentaron al alcalde Raciel Pérez Cruz una solicitud para crear una red municipal de ciclovías emergentes para mitigar el riesgo de contagio del covid-19, pues éstas se interconectarían de manera rápida y segura con los municipios vecinos, entre las cuales se contempló el proyecto Tlalnepantla-Azcapotzalco, el cual atravesaría las avenidas Presidente Juárez, Iztacala y Puente de Vigas, a través de un tramo de 4.1 kilómetros y en el que se pudieran movilizar decenas de estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco y Colegio de Bachilleres Número 1, entre otras instituciones privadas aledañas.

Proyecto de la ciclovía Tlalnepantla-Azcapotzalco

Además, se busca construir el proyecto Tlalnepantla-Naucalpan, por la avenida Gustavo Baz, para conectar al centro de este municipio con la zona de Satélite y Echegaray; la ciclovía Tlalnepantla-Atizapán, que correría desde el Boulevard Adolfo López Mateos, Avenida de los Maestros y Mario Colín; así como la Tlalnepantla-Ecatepec, desde la Vía Morelos hasta San Juan Ixhuatepec; y la Tlalnepantla-Atizapán-Naucalpan, desde la víaAdolfo López Mateos hasta Lomas Verdes.

NO HAY RECURSOS PARA DISEÑAR UNA CICLOVÍA

De acuerdo con Juan Carlos Grimaldo, a pesar de los esfuerzos y del diálogo que han buscado establecer con las autoridades municipales para darles a conocer la importancia de que se cree esta red de ciclovías, el pasado 26 de agosto, el gobierno estatal respondió su solicitud a través del oficio DSAyM/CM/DOyDM/1408/2020, en el que el coordinador de Movilidad, José Martín Hernández Medina, señala que se tenía contemplado un estudio relacionado con las ciclovías; no obstante, aseguró que los recursos se canalizaron para la entrega de canastas alimentarias para los grupos vulnerables que se han visto afectados por la pandemia del covid-19.

Oficio que informa que no hay recursos para hacer alguna ciclovía

Consultado sobre el tema, el Ayuntamiento de Tlalnepantla reconoció que, desde el inicio de la presente administración del alcalde Raciel Pérez Cruz, se analizó la posibilidad de desarrollar una nueva ciclovía en esta demarcación, por lo que incluso este año se tenía contemplado hacer los estudios de factibilidad de la misma; sin embargo, no fue posible solicitar los recursos para llevarlos a cabo ante la contingencia sanitaria.

Por ello, aclaró que actualmente el gobierno municipal no cuenta con un proyecto en la materia, pues éste quedó detenido hasta en tanto se cuenten con recursos económicos para hacer los estudios y, posteriormente, una vez que se determine que sí es viable, se buscaría que se etiqueten los mismos.

Asimismo, el gobierno municipal reconoció que, durante la contingencia sanitaria, el edil sostuvo una reunión con su homólogo de Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales, con quien abordó la posibilidad de realizar una ciclovía que conecte a ambas demarcaciones, aunque aclaró que el proyecto solo se conversó, pero no ha podido ser planeado ante la falta de recursos.

El fundador de Bikenepantla aseveró que, para concretar estos proyectos, se necesita más voluntad política que recursos, puesto que la implementación de estas vías requieren una inversión baja y benefician a muchas personas al mismo tiempo, pues se estima que todos los días cinco millones de mexiquenses y capitalinos se desplazan por este municipio.

SE ROBAN LAS BICICLETAS

En diciembre de 2018, Tlalnepantla estrenó su primera ciclopista urbana, la cual se desarrolló en un tramo de casi dos kilómetros que van de la Unidad Habitacional El Tenayo hasta el poblado de Tenayuca, donde las autoridades municipales de la administración priista de Denisse Ugalde Alegría proyectaron que podrían llegar los ciclistas a este lugar, dejar sus bicicletas en un biciestacionamiento que se colocó frente al mercado de esta comunidad y ahí abordar la Línea 3 del Metrobús, que va de Tenayuca a Etiopía.

Sin embargo, los comerciantes de este mercado aseguran que el proyecto nunca funcionó como se planeó, debido a que el lugar es un sitio inseguro en el que difícilmente los ciclistas tienen la confianza de dejar sus bicicletas, por temor a que regresen y no las encuentren.

La señora Gloria y don José Bernabé, ambos comerciantes de este mercado, aseguraron que la estructura que se instaló en la anterior administración solo sirvió para que la gente que transita por la zona se proteja de las inclemencias del clima, debido a que no existe un mecanismo que garantice que las unidades estarán seguras todo el tiempo y no serán robadas, además de que existe poca vigilancia en la zona, la cual no desalienta la presencia de la delincuencia.

Sin embargo, consideraron que, a pesar de que la ciclopista fue conformada de una manera muy precaria, sí es muy demandada por quienes habitan en este lugar, aunque reconocieron que muchos de los clientes de este mercado municipal no respetan la vía.

CICLOVÍA NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS

La integrante del colectivo Bicimixtles, Sonia Lopezcastro, comentó que, tras realizar un recorrido por esta ciclovía, se detectó que ésta no cumple con los requirimientos mínimos para ser usada de manera segura, pues no tiene el ancho recomendado, además de que a lo largo del trayecto se encuentran varios obstáculos, no pueden transitar dos personas de manera paralela, a pesar de que fue contemplada como bidireccional, y el pavimento se encuentra desgastado.

"Además, a pesar de que el mercado cuenta con un estacionamiento en la parte trasera, los vehículos se estacionan sobre la ciclovía, al amparo de los oficiales de tránsito, a quienes hemos pedido una y otra vez que no lo permitan. Las autoridades han sido omisas y parece que hay un bloqueo institucional a nuestras solicitudes", agregó.

Sonia Lópezcastro puntualizó que, aunque la ciclovía podría ser rehabilitada por completo, ante la falta de recursos que atribuye el gobierno municipal, los colectivos solo han solicitado un reacondicionamiento de la misma, en la que la administración solo tendría que aportar una parte de los recursos para hacerlo, con la intención de que se pinte el trazo nuevamente y se dispongan de nuevos osbtáculos que impidan a los automovilistas ingresar a la vía.

De acuerdo con el informe Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2019, a nivel nacional se registraron cuatro mil 576 eventos de tránsito en los que estuvieron involucrados ciclistas, de los cuales 106 ocurrieron en el Estado de México, aunque los datos no precisan las causas de los incidentes por municipio, se señala que ese año se registraron tres mil 367 accidentes de tránsito en Tlalnepantla.

(Sharira Abundez)