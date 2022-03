Piden ayuda para rescatar a perros que llevan 5 meses encerrados en casa de Toluca

Desde octubre del año pasado, dos perros están abandonados en una casa del fraccionamiento Galaxia, ubicado al norte de Toluca.

Aunque los vecinos de la calle Júpiter se han encargado de alimentarlos, las condiciones de abandono que viven los caninos los orillaron a pedir apoyo a las autoridades del Estado de México, para que sean rescatados.

"En ese momento los perros estaban en el patio y sin problemas les dábamos de comer. Sí llegó a venir el muchacho que estaba en la casa y me comentó que por su horario de trabajo se tuvo que mudar, pero que les viene a dar de comer en la madrugada, lo que es mentira", señalaron los vecinos.

Hace dos semanas, relataron, llegó un desconocido a decir que el dueño ya no puede ir a visitar a los perros, pero que iba a regresar con alimento.

"Los perros se empezaron a pelear y lo que hizo esta persona fue meter a la perrita a la casa y dejar al otro en el patio, a ella sólo le metió una cubeta de agua y yo me imagino que ya se le acabó. Me preocupa porque está encerrada y sin alimento, y ya nadie ha venido".

Pese a que se buscó apoyo de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), la dependencia señaló que es la fiscalía de la entidad la que debe tomar conocimiento del caso, ya que el abandono está considerado como delito en el Código Penal.

¿Cuántos años de cárcel te dan por maltrato animal en Edomex?

Actualmente, en el Estado de México el maltrato animal amerita de seis meses a dos años de prisión, y de 50 a 150 días de multa; sin embargo, es otro de los daños colaterales de la pandemia, pues tan sólo en 2020 la Procuraduría de Protección al Ambiente de la entidad recibió mil 31 denuncias por actos de violencia cometidos hacia los animales, principalmente perros y gatos.

Además, el año pasado en la Cámara de Diputados local se acordó que a quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrán de tres a seis años de prisión, que se incrementarán hasta en una mitad, es decir, hasta nueve años, cuando el maltrato sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales.

Asimismo, se señaló que quien perpetre este delito también se haga acreedor o acreedora a multas que van de 26 mil 800 hasta más de 40 mil pesos.

ET