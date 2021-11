Piden apoyo federal para detener nuevo cuartel de la Guardia Nacional en Edomex

TEPETLAOXTOC.- Autoridades federales, municipales y vecinos de Tepetlaoxtoc acudieron a la Secretaría de Gobernación a sostener una reunión para solucionar los desacuerdos en torno a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional, dentro del Deportivo Municipal.

Pobladores del pueblo originario explicaron que, cuando pretendían utilizar las instalaciones del Auditorio Municipal, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional les impidió el acceso bajo la excusa de que, en el inmueble mantienen armamento resguardado.

"Llegamos y había gente que no era del pueblo, creemos que eran grupos de choque y decidimos que queríamos la reunión en el auditorio pero resulta que no lo podemos utilizar, decidimos no caer en confrontaciones y logramos el acuerdo de irnos a la Secretaria de Gobernación para tener la reunión en la Ciudad de México", dijo.

PIDEN REALIZAR PERITAJES EN TERRENO ALTERNO

Ayer, durante una manifestación pacífica que realizaron los vecinos en el predio donde se construye el cuartel, refirieron no estar en contra y haber presentado un proyecto en un predio alterno, ubicado en el camino Tolteca, mejor ubicado ya que tiene conexión directa con la carretera federal.

Por lo que, en la reunión, los pobladores pidieron evaluar el predio alterno con nuevos peritajes, ya que la Sedena presuntamente presentó un peritaje dónde desacredita el predio ya que el Proyecto en el Deportivo lleva un avance del 13 por ciento.

"A la Segob le decimos, la Sedena no tiene la aprobación bajo asamblea para la construcción del cuartel en el pueblo originario de Tepetlaoxtoc, denominado así ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas,

"La construcción de dicho proyecto sin la aprobación del pueblo es una violación latente a los derechos de un pueblo originario, al que se le esta despojando de parte de su única área de esparcimiento deportivo, uno de los elementos clave para combatir la violencia y que el pueblo, a través de su Consejo Mayor, siempre manifestó privilegiar el diálogo y hasta ofreció una opción para la obra, pero la presidenta municipal y Sedena nunca quisieron dialogar", informaron.

AGILIZARON LA CONSTRUCCIÓN PARA EVITAR QUE LES QUITARAN EL PREDIO

La construcción del cuartel realizado por la Secretaria de la Defensa Nacional inició el pasado mes de agosto, pero en las últimas tres semanas, agilizaron las obras y al momento se presume que tiene más del 10 por ciento de la construcción avanzada.

Arturo González, líder de vecinos y presidente del Comité de Agua Potable Autónomo explicó, que lo anterior lo hicieron para evitar que la población se siguiera inconformando y no poder desalojar el predio.

"Lo hicieron y comenzaron a amenazarnos que si seguíamos con esto nos iban a denunciar por obstrucción de obras", puntualizaron.

Las autoridades locales informaron que la intención de la colocación de la Guardia Nacional en Tepetlaoxtoc es para inhibir diferentes actos delictivos, entre ellos el "gaschicol", una práctica recurrente en esta localidad donde pasan cinco ductos de Pemex.

Así como para fortalecer la seguridad en la región, ya que será estratégica para auxiliar a combatir los delitos, tanto del fuero federal y común, también en los municipios vecinos de Chiautla, Papalotla y Tezoyuca.









