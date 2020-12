Piden alcaldes panistas de Edomex corregir estrategia contra covid-19

HUIXQUILUCAN.- Ante el llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que México se tome muy en serio la pandemia de la covid-19, ante la duplicidad de los casos en el último mes, el alcalde de Huixquilucan y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas del Villar, pidió al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, corregir la estrategia en materia de salud, para evitar que más mexicanos sigan muriendo a causa de esta enfermedad, pues el modelo actual no ha funcionado.

"Ayer, fue muy clara la OMS sobre el tema de la pandemia, por lo que insistimos en que debe haber un cambio de estrategia, no salir a decir que el cubrebocas no funciona y que no para el virus, pues es la única defensa en contra del covid que tenemos, por eso éste es un llamado para salvar la vida de la gente", sostuvo el presidente de los alcaldes panistas.

Tras aseverar que la nueva estrategia debe estar encaminada a la promoción del uso del cubrebocas, a incrementar las pruebas de laboratorio y a seguir invirtiendo recursos para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia, Enrique Vargas del Villar lamentó que, pese a las cifras que mantiene México en contagios y decesos, el gobierno federal conserve su postura, aun cuando el país está por llegar al doble de muertes de las que, dijo, sería un escenario catastrófico.

RINDE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

Lo anterior, lo señaló Vargas del Villar al rendir su Segundo Informe de Gobierno, donde recalcó que Huixquilucan ocupa el lugar 16 a nivel estatal en número de contagios de covid-19, uno de los más bajos entre los municipios metropolitanos de esta entidad, además de que cuenta con una de las tasas de mortalidad más bajas a causa de este virus, lo que ha hecho que esta localidad sea calificada por varias encuestadoras como una de las que ha tenido mejor manejo de la pandemia en el país.

Enrique Vargas resaltó que, a pesar de los efectos económicos que dejó la pandemia en todo el mundo, Huixquilucan continúa siendo un referente a nivel nacional en atracción de inversión privada, pues actualmente se construyen proyectos por 12 mil millones de pesos en esta localidad, mientras que se invierten mil 500 millones de pesos en obra pública, a pesar de que el gobierno federal ha recortado cerca de 400 millones de pesos a este municipio, en lo que va del año.

Indicó que, como parte de los proyectos de infraestructura que se han llevado a cabo en estos dos años, se consolidó al Complejo Rosa Mística, considerado el sistema de salud municipal más importante de este país, ya que, en un mismo sitio, se concentran siete instalaciones médicas para atender a los huixquiluquenses, entre las que se incluye un hospital de segundo nivel, una Clínica de Hemodiálisis, un Centro de Rehabilitación Integral y otro de Centro de Atención contra las Adicciones, estos últimos tres, concluidos este año y los cuales se encuentran pagados al cien por ciento, además de que se construye un tercer hospital en la comunidad de San Fernando.

Enrique Vargas afirmó que las obras en materia de salud serán el legado de su administración, las cuales, junto con las tres albercas olímpicas que se instalaron y que son administradas y subsidiadas por el Sistema Municipal DIF, son consideradas como un modelo por especialistas y otras localidades.

SI INCREMENTA INSEGURIDAD, SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA FEDERACIÓN

En materia de seguridad, el alcalde de Huixquilucan subrayó que se renovó el cien por ciento del parque vehicular de la corporación y el armamento con el que contaban los policías desde 2018, con la intención de incrementar la seguridad pública; asimismo, resaltó los operativos realizados por la corporación aún en medio de la pandemia, mismos que permitieron evitar saqueos al inicio de la contingencia, como ocurrió en demarcaciones aledañas.

En este marco, el edil también reprochó los recortes que el gobierno federal realizó a las partidas en materia de seguridad, como es el caso del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), al cual le retiraron cuatro mil millones de pesos, en contra de los 300 municipios con la mayor incidencia delictiva del país, por lo que advirtió que si la inseguridad aumenta el próximo año, será responsabilidad del gobierno federal.

"La federación tiene la responsabilidad de darle seguridad a los ciudadanos y ya ha declarado que la Guardia Nacional es la que se va a hacer cargo, pero ésta no puede sola, tiene 95 mil efectivos y entre policías estatales y municipales somos 400 mil, por eso es que se debe invertir en las corporaciones locales y si no se hace, el próximo año va a haber un riesgo en la seguridad pública de las comunidades", afirmó.

cmo