Piden a Morena aclarar proceso de selección de candidatos en Edomex

NEZAHUALCÓYOTL. - Emilio Ulloa Pérez, consejero nacional de Morena calificó como desaseado el proceso de selección de candidatos en el Estado de México de su partido y pidió a la Comisión Nacional de Encuestas aclarar la metodología que se utilizó para la designación en cada municipio.

A través de una carta que entregó a la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, el también aspirante a la alcaldía de Nezahualcóyotl aseguró que la dirigencia nunca aclaró los resultados de las encuestas pese a los llamados que realizaron para que hicieran público el método utilizado en la selección de los candidatos a diputaciones locales y Ayuntamientos.

"Pese a que se comprometió que el método de selección sería una encuesta, como lo dispone el segundo párrafo de la base 6 de la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional, al día de hoy no se conocen los resultados, el método y además existe duda razonable si se realizó o no dicha encuesta", sostuvo en el documento.

De acuerdo con el consejero nacional, la falta de transparencia en el proceso pone en entre dicho si realmente se realizaron dichas encuestas, o en su caso, los candidatos que obtuvieron la aprobación para participar en el próximo proceso electoral fueron seleccionados de manera intencional bajo "dedazo".

"El dedazo y la simulación no pueden ser permitidos en un Movimiento que busca terminar con la corrupción, la ilegalidad y la opacidad con que los conservadores hicieron tanto daño al país", agregó en el texto.

El lunes pasado, la Comisión Nacional de Encuestas de Morena publicó el listado oficial de las candidaturas a cargos de elección popular en el Estado de México, donde aparecieron la mayoría de los actuales presidentes municipales y algunos diputados locales que buscarán su reelección en las urnas el próximo 6 de junio.

INCERTIDUMBRE EN LA BASE MORENISTA

La falta de transparencia ha generado incertidumbre e inestabilidad entre los simpatizantes y aspirantes a cargos de elección popular dentro del partido, por lo que el movimiento se encuentra en riesgo en el Estado de México, reconoció el consejero nacional.

"La Cuarta Transformación está en riesgo para las familias de mi Municipio, pues corren rumores no aclarados por nuestros dirigentes del partido estales y nacionales, que prenden imponer a un candidato con lealtades e intereses poco claros y contrarios a la 4T", dijo.

MORENA CAERÁ HASTA LA TERCERA FUERZA POLÍTICA EN NEZA

Al respecto, Ulloa Pérez, quien perdió la candidatura frente al candidato externo Adolfo Cerqueda Rebollo, integrante de la organización Unidos que mantiene un convenio con Morena en este proceso electoral en 21 estados, dijo que el partido podría perder la oportunidad de consolidar la 4T en el segundo municipio más poblado del país.

"Ni me avisaron, ni me comentaron, ni me dijeron gracias por participar usted no gano. (En realidad) es muy desaseado el proceso en Morena porque no hay manera de entender qué es lo que hicieron y espero que el 6 de junio no se vayan a lamentar de lo que hicieron no solamente en el Estado de México, sino en el país", comentó.

Adelantó que, con ese candidato, en Nezahualcóyotl no solo perderán la posibilidad de gobernar con los principios de Morena, sino que, de acuerdo con encuestas, el Movimiento de Regeneración Nacional será la tercera fuerza política, por debajo de partidos como el PRI y el PRD.

"Vamos a esperar el día de mañana para tomar decisiones, el jueves por la mañana tenemos una reunión con la gente que me ha apoyado en el proyecto, no nos vamos a quedar al margen, eso hay que decirlo, y vamos a tomar las decisiones que creamos pertinentes. Yo no voy a entrar al proceso de judicialización", finalizó.





