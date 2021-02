Pide ONG a Sheinbaum decretar moratoria de desalojos ante crisis

"Ninguno de los cuales llevaba el equipo de protección personal adecuado para evitar los contagios, dejó a 50 personas sin hogar. Como resultado de esta intervención, muchas de estas personas contrajeron covid-19 y una de ellas falleció. La Ciudad de México no puede permitir que aumente el número de muertos como consecuencia de no proteger el derecho humano a la vivienda", expuso la directora global de The Shift.