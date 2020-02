Pide Morena cercenar 400 mdp a Congreso de CDMX para usar en universidad de la salud de AMLO

El coordinador de la Junta de Coordinación Política del congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe, cuestionó la propuesta de Morena de hacer un recorte de 400 millones de pesos al presupuesto del órgano legislativo para transferírselo a la Universidad de la Salud, uno de los proyectos de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

"¿De dónde va a salir? Porque Morena describe de manera general de los capítulos que se van a recortar pero no especifica las partidas ni los conceptos a cancelar", explicó a La Silla Rota el también coordinador de la bancada panista en el Congreso capitalino.

"Por eso necesitamos consultar a la Oficialía y al tesorero para saber en qué concepto en específico se van a eliminar y qué conceptos se erogaron el año pasado, que ya se consideran prescindibles y no necesarios, si ya estamos en política de austeridad y gastamos solo lo necesario", se quejó.

En el mismo sentido se pronunció el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México, Gaudencio Chávez Hernández.

"Queremos decir que no estamos de acuerdo que las esferas del poder intervengan para ingresar a nuestro Congreso y los 400 millones de pesos difícilmente se podrán acumular o juntar, no existe de dónde agarrar esos 400 millones", dijo el líder del sindicato mayoritario de trabajadores del Congreso, ya que son tres las organizaciones presentes.

El dirigente pidió que en todo caso si se hace un recorte no les toquen los salarios y prestaciones de sus agremiados.

HAY OTRAS PRIORIDADES EN SALUD: TABE

Mauricio Tabe planteó tres preguntas más que aún no han sido respondidas por Morena para justificar el recorte.

"Queremos saber la viabilidad de ese recorte en términos de operación. Para nosotros una condición necesaria para darle al recorte es no conculcar prestaciones sociales, garantizar condiciones sociales a trabajadores de confianza y garantizar la previsión de liquidaciones del próximo año, que aunque no se prevén en este periodo, sí se tienen que prever esos recursos porque no podemos incrementar el presupuesto más alla del indice inflacionario".

Se preguntó de dónde saldrán los 400 millones de pesos del recorte, si el remanente del año pasado fueron 100 millones y para este año serían 200 millones.

"De dónde van a salir los otros 200 millones de pesos si supuestamente habíamos ajustado el máximo el presupuesto. Al parecer sería cancelar servicios y bienes estrictamente necesarios, esa era la disposición de la austeridad que firmamos. Queremos saber la viabilidad de ese recorte en términos de operación".

Otro tema es la ruta, porque se debe modificar el presupuesto ya aprobado, entonces debe determinarse cómo se tiene que modificar el programa operativo y lo tiene que hacer el Comité de Administración, la Jucopo y el Pleno.

"Tenemos que determinar cómo se va a modificar el presupuesto de la ciudad porque no es un ajuste entre unidades de gasto, de unidades de la administración pública, es una transferencia de recursos de un poder a otro poder. Se tiene que modificar el presupuesto de la ciudad, se tiene que presentar una iniciativa y tenemos que ver la ruta a través de la cual la comisión de presupuesto tiene que dictaminar esto", agregó.

El tercer tema es el destino de los recursos, ya que en el PAN consideran que antes que destinarlo a la Universidad de la salud debería dirigirse a atender la crisis de abasto de medicamentos y a la atención de pacientes que padecen cáncer.

"No estamos de acuerdo sea para la universidad de la salud sino para medicamentos y tratamiento de mujeres y niños con cáncer, porque los beneficios de esa transferencia de manera inmediata se ven en el corto plazo. Los beneficios de la universidad se tendría primero que ver cuándo se construya, salga la primera generación de egresados y hay dudas que tenemos y queremos que nos aclare en qué consiste la universidad".

Aunque la justificación del gobierno para construir la Universidad de la Salud es que faltan médicos, Tabe cuestionó si no será que en el sistema de salud estatal lo que se les paga es insuficiente y la iniciativa privada se lleva al capital humano.

"Hay un tema de mercado de que los servicios de salud pública no destinan suficientes recursos para el sistema de la salud".

También recordó que los modelos educativos por Morena han devenido en instituciones fallidas.

PIDE SINDICATO RESPETO A DERECHOS LABORALES

El dirigente del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México, Gaudencio Chávez pidió que se respeten los derechos laborales de sus agremiados.

"Estaremos pendientes (al recorte) si nos afecta tomaremos medidas, no podemos permitir que nos lesione lo que ya tenemos, no pedimos más".

—La austeridad, ¿les ha afectado?

—No, han respetado los sueldos,las prestaciones, aunque sí que se les ha disminuido el tiempo extra de 18 a 9 horas.

Chávez explicó que por ser el sindicato de los tres qué hay en el congreso con más agremiados son ellos los que llevan la negociación del contrato colectivo.

"Somos los que llevamos la negociación, los que platicamos con las autoridades y los otros sindicatos ni para bien ni para mal".

Informó que en total son 630 trabajadores, incluidos los de resguardo, que fueron basificó dos hace dos años.

300 MDP PARA LA UNIVERSIDAD Y 100 PARA HOSPITALES

El 20 de febrero pasado la propia coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso local, Martha Ávila presentó un punto de acuerdo para hacer el recorte de 400 millones de pesos al presupuesto del congreso y transferirlo a la Universidad de la Salud.

Dijo que hicieron una revisión de las áreas de oportunidad para hacer el recorte.

Estimaron factible reducir 400 millones de pesos del presupuesto del Congreso, para reorientar 300 millones de pesos a la Universidad de la Salud y 100 millones de pesos más para mejorar la infraestructura hospitalaria capitalina.

El Punto de Acuerdo fue turnada a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, que este 28 de febrero analizará el tema.

(Frida Mendoza)