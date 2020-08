Pide ex pevemista no darle prerrogativas a ella ni a Rojo de la Vega

La diputada local y ex integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso capitalino, Teresa Ramos, solicitó al Tesorero de dicha cámara, Armando López Fernández, no entregar las prerrogativas correspondientes al mes de agosto a su ex compañera de bancada, Alessandra Rojo de la Vega y a ella misma.

La legisladora, quien renunció al grupo parlamentario del PVEM el 14 de julio pasado, explicó que tomó dicha decisión con la finalidad de que el Congreso "no incurra en una responsabilidad administrativa al no cumplir con los requisitos legales para poder entregar dicho recurso".

Ramos recordó que con su renuncia, el grupo parlamentario pevemista quedó disuelto, ya que la Ley Orgánica del Congreso en su artículo 36 establece un mínimo de dos integrantes para prevalecer, por lo tanto queda automáticamente disuelto.

Explicó que las prerrogativas se erogan a los grupos parlamentarios, por lo que ya no se le deben entregar a las diputadas cuya fracción ha quedado disuelta.

La ahora diputada sin partido lamentó que Rojo de la Vega haya incumplido con su obligación de informar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la separación de una de sus integrantes y en consecuencia, la disolución del grupo que coordinaba, tal como lo mandata el artículo 41 de la Ley Orgánica y el artículo 22 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México.

"No sé si mi compañera Alessandra pretende esperar a que termine la legislatura para cumplir con la ley e informar de la disolución del grupo parlamentario y mientras tanto supongo pretende seguir recibiendo la prerrogativa correspondiente a dos diputadas que ya no integran dicho grupo, cómo lo hizo en el mes de julio", criticó.

Rojo de la Vega dijo en entrevista con La Silla Rota, apenas este 5 de agosto, que busca permanecer como grupo parlamentario, pese a que sólo ella representa al Partido Verde Ecologista, y dijo que cuenta con el apoyo de los demás coordinadores parlamentarios e incluso con el aval del gobierno capitalino.

También dijo que Ramos, al renunciar al grupo parlamentario, ya no tiene derecho a las prerrogativas.

El 28 de julio Rojo de la Vega presentó una iniciativa para reformar la ley orgánica del Congreso e impedir que los grupos parlamentarios formados al inicio de la legislatura, puedan disolverse después.

fmma