PGR rechaza caso de agresión en la UNAM; PGJ responde

La Procuraduría General de la República (PGR) declinó encargarse de la investigación de las agresiones de porros en contra de estudiantes del CCH Azcapotzalco el pasado 3 de septiembre frente a la Rectoría de Ciudad Universitaria, por no ser de su competencia, dio a conocer este viernes el Gobierno de la Ciudad de México.

La PGR argumentó que no existió ninguna denuncia por parte de la UNAM, indicó el mandatario capitalino, José Ramón Amieva.

“Según me informa el Procurador de la ciudad, recibió un comunicado, no pude verificar si fue por escrito o telefónico, en donde se refiere que la Procuraduría General de la República declina la competencia de investigar esos hechos que sucedieron el pasado lunes, nosotros asumimos el compromiso de llevar justicia a las víctimas y para los familiares de las víctimas que fueron agredidos. No son hechos menores son hechos muy dolorosos”, apuntó el jefe de Gobierno de la CDMX.

Amieva agregó que su gobierno sí asumirá el compromiso de llevar justicia a las víctimas, ya que hay quien podría ser acusado de tentativa de homicidio al poner en peligro la vida de los estudiantes.

Indicó que la seguridad de los estudiantes agredidos y sus familias se volverá prioridad, por lo que les ofrecerán protección personal en caso de ser necesario

“Lo vamos a hacer nosotros, cada quién que absorba su responsabilidad y su competencia”, lanzó.

Por su parte, la Procuraduría capitalina, que fue forzada a retomar el caso, señaló que respeta la decisión, aunque no comparte los criterios y la decisión de que les hayan devuelto el caso.

“La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México respeta, pero no comparte los criterios y la decisión de la Procuraduría General de la República en cuanto a devolver la carpeta de investigación referente a los hechos ocurridos el pasado lunes 3 de septiembre en la explanada de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México”, señaló la PGJ capitalina en un comunicado.

