Peticiones fuera de lugar no se atenderán: Comisión de Reconstrucción

Las peticiones fuera de lugar de parte de damnificados no podrán ser atendidas, dijo César Cravioto Romero, comisionado para la Reconstrucción en la Ciudad deMéxico, a un mes de que se cumplan tres años del sismo del 19 de septiembre.

"Todos los damnificados regresarán a una vivienda digna y segura, pero ya peticiones fuera de lugar no podrán ser atendidas", aseguró Cravioto en conferencia de prensa.

El funcionario explicó que, por ejemplo, los damnificados del Multifamiliar Tlalpan querían que les siguieran entregando el apoyo de 4 mil pesos de renta, a pesar de que ya les había sido entregado el inmueble.

También en el edificio de Morelia, los damnificados pedían que también les construyeran closets.

"Ya son temas que la comisión no puede atenderlas. No se pueden quejar de falta de atención y que no hemos avanzado en la reconstrucción", agregó.

Recordó que en 2020 el presupuesto para la reconstrucciónes de 3 mil 500 millones de pesos y mil 500 millones del Fonden.

Dijo que para finales de este año se llegará a un avance del 75%; y que para el primer semestre de 2022 se habría cubierto con el total de las reconstrucciones.

Este domingo, damnificados presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local por presuntas violaciones a sus garantías cometidas por diferentes funcionarios del gobierno capitalino, entre ellos César Cravioto.

cmo