Pese a tener un tercio de población en pobreza, Morena perdió Magdalena Contreras

En Magdalena Contreras prácticamente un tercio de la población vive en pobreza. Pese a ello, Morena no refrendó el triunfo obtenido en 2018.

El resultado de la votación, en el que perdió la candidata morenista, Patricia Ortiz Couturier, que buscaba su reelección, además de representar un revés electoral, contradice las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha atribuido las derrotas que su partido sufrió en las alcaldías al "bombardeo mediático" contra su proyecto y al que fue sometida la clase media.

De acuerdo con el informe de Pobreza y Evaluación 2020, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2015 en Magdalena Contreras 32.6 por ciento de su población, 85 mil 716 de sus habitantes, vivía en pobreza.

La demarcación, una alcaldía con 4 pueblos originarios, además de estar en el "top five" de pobreza, junto con Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa, tiene otros indicadores que hablan de las desventajas económicas que enfrentan parte de sus pobladores.

Según el mismo documento, en Magdalena Contreras, el 25 por ciento de población de 6 a 14 años no asistía a la escuela. Sólo estaba por debajo de Milpa Alta, cuyo porcentaje era de 28 por ciento.

En cuanto a viviendas que no disponen de energía eléctrica, el porcentaje era de 18 por ciento, casi una de cada 5.

Fue bajo ese contexto que Ortiz Couturier, además de abanderar a Morena, lo hizo por los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, y fue derrotada por el priista Luis Gerardo Quijano, que representó además a Acción Nacional y a la Revolución Democrática.

De acuerdo con la diputada actual por el distrito 33 en Magdalena Contreras, la morenista Leticia Estrada, hubo menos participación y votos para Morena, lo que atribuyó a la falta de trabajo territorial debido a la pandemia. A ello se sumó la alianza de PRI-PAN-PRD.

NO PUDO GANARLE AL PRI

En un acto de campaña del 2 de junio, cuatro días antes de la elección, la candidata a la alcaldía de Magdalena Contreras, la morenista y entonces alcaldesa con licencia, Paty Ortiz Couturier agradecía su apoyo a los ciudadanos y expresaba: "No hay nada más bonito, emocionante y chingón que ganarle al PRI".

Pero la joven política no pudo refrendar el triunfo obtenido hace 3 años, pese a ser una de las 3 candidaturas con las que Morena además de aliarse con el PT, lo hizo con el Verde Ecologista de México, ante el panorama complicado que se preveía pasaría.

Como ocurrió en la vecina Álvaro Obregón y en Miguel Hidalgo, la coalición Juntos Hacemos Historia fue derrotada y en ninguna de las tres Morena refrendó el triunfo del 2018.

QUIJANO, LIGADO A GUTIÉRREZ DE LA TORRE

En el caso de Magdalena Contreras, Ortiz Couturier fue derrotada por el exdiputado priísta Luis Gerardo Quijano, ligado al grupo del exdirigente priísta en la capital y prófugo de la justicia por acusaciones de trata de personas, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

Quijano ya había buscado la alcaldía en 2018, bajo la bandera priísta. En su primer intento buscaba sustituir a Fernando Mercado Guaida, jefe delegacional emanado del PRI, perteneciente al mismo grupo político de Gutiérrez de la Torre. Precisamente Mercado Guaida para la segunda legislatura del Congreso tendrá una curul, de representación proporcional, sólo que ahora por Morena.

PESE A DUDAS, ALCALDESA OBTUVO CANDIDATURA

Desde inicios de año, antes de que se dieran a conocer las encuestas de Morena para la selección de candidatos, la continuidad de Ortiz Couturier estaba puesta en duda, debido a su gris desempeño. Pero sus simpatizantes no dejaron de hacer precampaña y cuando comenzaron las jornadas de vacunación para personas de 60 años y más en la alcaldía -y que fue de las primeras, junto con Cuajimalpa y Milpa Alta- cerca de algunos puestos de vacunación contra la covid-19, sin respetar el no politizar el proceso, había colocados carteles de apoyo para la alcaldesa.

Patricia Ortiz Couturier buscaba su reelección como alcaldesa en la alcaldía Magdalena Contreras

Entre personas de Morena se daba por hecho que mientras contara con el apoyo de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la candidatura de Ortiz Couturier sería posible.

Fue un trato distinto, pues mientras en Tlalpan no le dio su apoyo a Patricia Aceves, en el caso de Magdalena Contreras no le retiró su apoyo.

Cuando en 2018 Ortiz Couturier ganó, tenía 30 años, lo que la convirtió en la alcaldesa más joven de la ciudad. Su juventud la hizo destacar en la Cuarta Transformación, al igual que a otros cuadros de Morena también en sus treintas, como son los secretarios del Trabajo y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Luisa Alcalde y Román Meyer, respectivamente.

Pero Ortiz Couturier ya no pudo reelegirse. De acuerdo con personas que trabajaron en la campaña, hubo exceso de confianza de parte del equipo de la excandidata, que el 9 de junio ya regresó para terminar su encargo como alcaldesa, aunque también se menciona que hubo dinero de por medio, de parte de los priistas.

Aseguran que provenía de parte del propio Gutiérrez de la Torre, aunque no han ofrecido pruebas al respecto. La alcaldía fue ganada de manera sorpresiva en 2018 por Morena. Desde 1997 y hasta 2015 había sido gobernada por el PRD, que la perdió en manos del entonces priista Mercado Guaida.

PESA DESEMPEÑO

Un tema que pesó en contra de la candidata morenista es el de la inseguridad, y fue el flanco recurrente para atacar el desempeño de Ortiz Couturier, durante el debate del 6 de mayo, organizado por el IECM.

Aunque durante el encuentro la candidata de Morena asumió la actitud de quienes van en primer lugar, al no responder los ataques que recibió, al final pidió a los panistas no votar por los priistas.

"El candidato del PRI no representa sus valores, pertenece al grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, prófugo de la justicia acusado de trata de personas", dijo, y afirmó que volvería a ganar, lo que al final no ocurrió.

FUE UNA SORPRESA: LETICIA ESTRADA

La diputada local de Morena, Leticia Estrada reconoció que los resultados en Magdalena Contreras fueron una sorpresa. En su análisis, debido a la pandemia, faltó trabajo territorial y las visitas casa por casa que distinguen a Morena se complicaron. La participación bajó y también los votos para su partido, reconoció.

En 2018, Morena obtuvo para la alcaldía 63 mil 541 votos, y para el distrito 33, en donde hace 3 años arrasó Estrada, 70 mil 823 votos. En cambio, para esta elección, Paty Ortiz solo consiguió 41 mil 104 votos, alrededor de 20 mil menos, y el distrito 33, que tuvo como candidato a Mercado Guaida, solo tuvo 42 mil 638, 28 mil menos, explicó.

"Aunque el PRI, PRD y PAN no sacaron esos votos de 2018, a nosotros nos faltaron votos", continuó.

-¿No salió el voto duro?

-Sí, un poco sucedió eso, la intermedia es una elección más difícil, una cuestión que no nos esperábamos eran los votos de los demás partidos, cada uno solo no nos gana, unidos no esperábamos tuvieran esa votación. Sí salió menos gente.

En el 2018 votaron 140 mil 728 personas y ahora 112 mil 800. Otros factores fueron que aun mucha gente le tiene miedo a la pandemia, que tuvo fallecidos y aún no tiene ánimos para votar.

-¿Pesaron las inconformidades por los procesos internos?

-No lo sé, nadie lo puede saber.

Respecto a si hubo exceso de confianza, respondió que no, ya que "todos los políticos sabemos que las intermedias son más complicadas y se tiene que trabajar más".

Pero sí reiteró que el resultado fue una sorpresa.

DATOS

Magdalena Contreras es una de las alcaldías rurales de la capital. Con 4 pueblos originarios, tiene 247 mil 622 habitantes, según datos del Inegi.

En la demarcación, como en otras, hay precariedad hídrica, tal como ha afirmado la organización Centro de Información del Agua.

De acuerdo con el informe de Pobreza y Evaluación 2020, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2015 en Magdalena Contreras 32.6 por ciento de su población, 85 mil 716 de sus habitantes, vivía en pobreza.

En materia de rezago social, la demarcación también destaca en los siguientes rubros:

25 por ciento de la población de 6 a 14 años no asistía a la escuela. Sólo estaba por debajo de Milpa Alta, cuyo porcentaje era del 28 por ciento.

En cuanto a viviendas que no disponen de energía eléctrica, el porcentaje era de 18 por ciento.

Sobre el porcentaje de personas sin derechohabiencia a servicios de salud, era del 1.03 por ciento.

En 2018 la participación de la ciudadanía en los comicios fue 71.65 por ciento.

Este año la participación fue 55.73 por ciento.





