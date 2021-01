Pese a saturación de citas en el INE en Edomex, el 35% no asiste

TOLUCA.-De acuerdo a Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de México, ya no hay citas vía Internet para que los jóvenes que han cumplido o cumplirán años hasta el 6 de junio, tramiten y obtengan su credencial para votar con fotografía.

Indicó que con anticipación se les estuvo "invitando a que pasaran a nuestros módulos, ya están saturadas todas las citas, pero tenemos otro problema, el 35 por ciento de la ciudadanía no acude a la cita, por lo cual le pedimos a la gente que si se puede acercar nuestros módulos y si en ese momento alguien no acude a la cita inmediatamente los pasamos y les hacemos su trámite, lo que queremos es atender a toda la ciudadanía lo más que se pueda, llámense jóvenes, llámense personas que hicieron cambio de domicilio de otra entidad, otro municipio o personas que quieren corrección de datos".

Al preguntarle al joven Ernesto de la Cruz, respecto a que tan complicado fue para él realizar su trámite de reposición de credencial, indicó que "la verdad no ha sido muy complicado gracias a que saque mi cita por Internet, vine hace una semana y no se me complicó, yo voy a hacer una reposición de credencial".

En tanto, Jorge Álvarez, coincidió con Ernesto, de que su trámite ante el INE, "fue demasiado sencillo, por Internet y presencial es fácil, solo hay que sacar la cita, pero los servicios son ágiles y rápidos, yo solo hice reposición y ya voy a recoger mi credencial".

Por su parte, el señor Fausto Hernández, quien también se dio cita a uno de los módulos localizados en Toluca, indicó que para hacer su trámite, también de reposición de la credencial, lo realizó desde hace un mes, "pero también viene gente y se forma sin tener cita, no hay mayor dificultad y la atención es adecuada y correcta en este módulo".

El funcionario del INE, subrayó que los jóvenes que realizaron su trámite para obtener su credencial por primera vez tienen hasta el 10 de abril para recoger su credencial en uno de los 71 módulos que hay distribuidos en todo el territorio mexiquense.

En lo que hizo énfasis, fue en que se vaya por el documento oficial, pues recordó que en el proceso pasado se echaron a perder entre 125 mil y 160 credenciales para votar con fotografía, "no es posible que hagas tu cita, que acudas al módulo y después tienes todavía dos meses para recogerla y ya no acudas a recoger tu credencial para votar con fotografía".

Destacó Rubio Sánchez, que cada año en en el Estado de México se incorporan alrededor de 190 mil jóvenes al padrón electoral, mientras que en uno de los cortes más recientes se contaban unos 80 mil muchachos que se habían empadronado y aún falta contar los que realizan sus trámites y cuantos recogerán su credencial del INE hasta el 10 de abril.

También el 10 de febrero se vence el plazo para las personas que realizaron su cambio de domicilio o que tengan que hacer corrección de datos en su credencial para votar.

"Tenemos otro plazo más que va del 11 de febrero al 25 de mayo y es para todas aquellas personas que ya están en el padrón electoral, que por alguna cuestión extraviaron su credencial, se les deterioró o se las robaron, piden solicitar una re impresión de credencial y esa re impresión va a ser del 11 de febrero al 25 de mayo, la re impresión es darte una credencial exacta a la que perdiste o te la robaron o se deterioró, no podemos hacerle ningún movimiento al padrón, los movimientos al padrón concluyen el 10 de febrero, insistió el Vocal Ejecutivo.

Recordó que en las pasadas elecciones de 2018, las reimpresiones rebasaron las 225 mil unidades y para este 2021, el INE espera llegar a esta cifra y rebasarla para que los mexiquenses en edad de votar puedan hacerlo sin contratiempos el 6 de junio, cuando en el Estado de México se renovarán los 125 ayuntamientos y el Congreso local.

CREDENCIALES VENCIDAS

El mismo órgano electoral federal calcula que en la entidad mexiquense hay hasta 125 mil personas a las que se les venció su credencial para votar con fotografía y que corresponden a los años 2019 y 2020, sin embargo, aún tienen vigencia hasta el 6 de junio, por lo que se puede aún realizar algún trámite de forma normal.

El extender la vigencia del documento, es con el objetivo de evitar aglomeraciones en los 71 módulos y así reducir al máximo el número de contagios por la pandemia covid-19.

"No es necesario que la gente que tiene credencial 2019 o credencial 2020, acuda a nuestros módulos de atención ciudadana, pueden votar y pueden hacer cualquier cuestión con esta credencial hasta el 6 de junio de 2021, que le den oportunidad a los jóvenes y a quienes van a hacer una corrección de datos o que van a tener un cambio de domicilio de aquí al 10 de febrero", concluyo Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de México.









(Sharira Abundez)