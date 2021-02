Pese a pobreza, regidores de Morena y PRI reciben 1 mdp al mes

LOS REYES LA PAZ.- Mientras los regidores de Morena y el PRI del municipio mexiquense de Los Reyes La Paz reúnen como presupuesto mensual más de un millón de pesos, la mitad de la población se mantiene en pobreza, según informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Y es que, a pesar de que la alcaldesa Olga Medina Serrano presume que su gobierno retomó el lema de honestidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la nómina del municipio hay "aviadores" para hacer crecer a su grupo político llamado “Los Puros” a otros municipios como el caso de José Buendía Romero, ex líder del PRD en Chimalhuacán y ahora de Morena.

Los Reyes La Paz es un municipio con grandes necesidades urbanas, no hay obra pública, inseguridad, violencia contra los comerciantes y servicios públicos deficientes.

El municipio está clasificado desde el 2015 como una población de 313 mil 663 habitantes, en la que el 54.4 por ciento es decir, 170 mil 591 personas se encuentran en pobreza y 30 mil 109 en pobreza extrema.

Sin embargo, la presidenta municipal Olga Medina, prefiere mantener techos financieros altos para los regidores de Morena y PRI, principalmente para tener estabilidad política, en vez de invertir en más obras y servicios públicos en las colonias más necesitadas.

Solo para las regidurías destina al mes más de dos millones, la mitad para los de Morena y los del PRI.

PRI Y MORENA, CON LA REBANADA MÁS GRANDE DEL PASTEL

De acuerdo a la nómina municipal obtenida a través de Trasparencia, tres regidores del PRI tienen un techo financiero de 514 mil 056 pesos cada mes cuyo dinero es repartido entre su personal, trabajen o no; además, no tienen control administrativo.

Para los regidores de Morena, la alcaldesa, destinó 595 mil 353 pesos mensuales, pero esa repartición no es igual para todos los ediles de ese partido político, ya que tiene “castigados” a la primera y tercera regidora, por ser opositoras a su grupo conocido como “Los Puros”, y únicamente les paga sus sueldos de 59 mil pesos mensuales a cada una.

A los dos regidores del PRD los mantiene con una nómina mensual de 316 mil 083 pesos; al del Partido del Trabajo (PT) con 216 mil 646 mil pesos; así como al del PVEM con 202 mil 559 y al del PES le da 225 mil pesos.

PT, PARTIDO DE IZQUIERDA COBRA CON LA DERECHA

La segunda regidora del PT, María Guadalupe García Aguilar, tiene un sueldo de 32 mil pesos mensuales, pero su regiduría recibe 165 mil pesos en números redondos, cuyo dinero lo distribuye entre nueve de sus colaboradores, mientras que a su secretaria, Dolores Karina Martínez Rodríguez, le paga 11 mil 419 pesos al mes y a su auxiliar Miguel Marín Juárez, 22 mil 232, al resto de su equipo les da salarios abajo de 13 mil pesos, solo una de sus empleadas de confianza recibe tres mil pesos.

El regidor de Encuentro Social, Saúl Curiel Camacho, tiene un salario más alto que la del PT, ya que es de 40 mil pesos, pero con su equipo de colaboradores se reparten 186 mil 674.

Curiel Camacho paga a sus allegados entre 15 mil a 3 mil pesos, de acuerdo a sus negociaciones personales.

La quinta regidora de Morena, María Teresa Soria Ruiz, con 40 mil pesos de salario mensual, recibe en total 157 mil 561 que los reparte con ocho integrantes de su equipo, con sueldos que fluctúan entre 20 mil a cuatro mil pesos.

Tan solo tres de sus asesores o personas de confianza reciben 20 mil pesos cada uno, mientras otro del mismo nivel, solo le pagan 4 mil 400.

El sexto regidor, Guillermo Esquivel, recién fallecido, pagaba en efectivo a alguno de sus colaboradores, no deja de recibir cada mes por parte del ayuntamiento, 152 mil 494 que los repartía entre él y sus 16 colaboradores.

La séptima regidora de Morena, Reyna Ayala Argonsa, recibe 68 mil pesos, pero de ahí descuenta su salario de 40 mil pesos y lo demás lo reparte entre cuatro de sus colaboradores con sueldos entre seis mil y ocho mil pesos, es la regidora que más economiza en su personal.

“CALLADITOS SE VEN MÁS BONITOS”

La octava regidora del PRI, Stepanhie Gabriela Garcia Neyra, tiene una bolsa de 144 mil 999 pesos. Lo que los reparte con 15 de sus colaboradores, a quienes les paga entre 14 mil a tres mil pesos, obvio que ella, se aparta sus 40 mil pesos de su salario.

El priísta Emmanuel Cerón Crisostomo recibe una bolsa de 142 mil pesos los que reparte entre ocho de sus colaboradores que reciben cantidades de entre 20 mil a 8 mil pesos.

Jessica Beltrán Zanabria, es otra regidora del PRI, quien cada semana recibe la cantidad de 135 mil 990 pesos que también reparte entre sus principales colaboradores.

APAPACHOS” A LOS DEL PRD

El 11 regidor es del PRD y está a cargo de Óscar Méndez Romero, que junto con sus 11 colaboradores, se gasta 118 mil 768 pesos al mes, él se lleva 40 mil pesos por su salario, lo demás lo reparte entre otros perredistas que según trabajan en sus regiduria.

La doceava regidora perredista, Diana Patricia Aguilar Carmona, es una posición del líder municipal del PRD, José Luis Mondragon Gámez y una de sus hijas de nombre Maleni Mondragón Arredondo, está en la nómina de esta regiduría con un sueldo mensual de 15 mil pesos.

Esta regidora tiene una nómina de más de 129 mil pesos que los reparte entre 11 de sus colaboradores entre ellos el familiar del líder municipal del PRD.

EL VERDE ES VIDA

Jesús León Romero, regidor del PVEM, tiene para él 159 mil 488 que los reparte con sus nueve colaboradores y a cada uno les toca de 4 mil a 16 mil pesos.

Este regidor es señalado de no ir a trabajar a su oficina y sólo se presenta a las reuniones de cabildo.

LA IRONÍA

A pesar de que algunos regidores llegan a tener entre 4 a 15 colaboradores, en las oficinas de las ediles no caben más de cuatro personas, incluso, durante la semana se observan vacías y sólo se les ve movimiento los días de quincena.

¿AVIADORES EN LOS REYES LA PAZ?

Se buscó una versión de la alcaldesa Olga Medina Serrano a través de su oficina de comunicación social sobre los altos techos financieros de sus regidores y hasta esta tarde se esperaba una respuesta; asimismo, se le pidió al ex líder del PRD de Chimalhuacán, José Buendía Romero, ahora de Morena, si trabajaba en el ayuntamiento de los Reyes La Paz en la dirección de Educación.

Confirmó que está adscrito en la dirección de Educación, pero no supo decir en qué lugar se ubicaba, pero el personal de dicha dependencia no lo conoce, incluso, no saben cómo es físicamente.

En la nómina municipal de los Reyes La Paz, José Buendía Romero tiene la categoría de “jefe” con sueldo neto de 15 mil pesos mensuales, y solo está abajo de la categoría de director.

(Sharira Abundez)