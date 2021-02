Pese a pandemia, hay menor preliberación en sistema penitenciario CDMX

Pese a recomendaciones de organismos internacionales en derechos humanos, de acelerar preliberaciones de personas de grupos vulnerables recluidas en el sistema penitenciario, para evitar contagios de covid-19, en la CDMX se preliberaron en 2020 menos personas que los dos años previos.

Así lo revela la respuesta a una solicitud de información elaborada por La Silla Rota.

De acuerdo con la respuesta de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno capitalino, en 2018 fueron liberadas 1 mil 222 personas, al año siguiente 1 mil 996, y en 2020, menos de mil, 923 personas, de los cuales 877 son hombres y 46 mujeres.

Aunque la solicitud pedía que se informara cuántas de estas personas fueron preliberadas por cuestiones de salud o por grupos vulnerables, la respuesta fue que "no se tiene desagregada por criterios de salud o perteneciente a grupos vulnerables".

Para Sofía Talamantes, coordinadora de área del Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta, que monitorea las condiciones de reclusión de los reos y ha propuesto a las autoridades acelerar preliberaciones de personas privadas de su libertad en condición vulnerable, para evitar contagios de coronavirus, los datos de La Silla Rota muestran que es sumamente grave que se haya reducido el número de personas preliberadas durante la pandemia.

"La Ciudad de México es la que muestra más reos contagiados", aseguró.

MENOS PRELIBERACIONES DE LO NORMAL

Aunque la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó en abril pasado que había una solicitud ante el Poder Judicial capitalino, de 800 preliberaciones por cuestiones humanitarias, ante la emergencia sanitaria por la covid-19, en mayo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México informó que se tramitaron 57 y que en mayo 7 ya se habían concretado.

Sin embargo, de acuerdo con la revisión cada mes hecha por Documenta del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sólo había registrados dos beneficios de ese tipo.

A ello se suma otro factor, que los juzgados estuvieron cerrados durante varios meses y no atendieron demandas de preliberación.

"Cómo es que en situación de pandemia, cuando todos los organismos internacionales recomendaron reducir la población penitenciaria y en un contexto de mayor vulnerabilidad, lo que hizo nuestro sistema fue que dio menos preliberaciones de lo normal", criticó Talamantes.

CONTAGIOS SIN INFORMAR

La activista explicó que no hay datos oficiales del Gobierno capitalino sobre los contagios de covid-19 en los centros penitenciarios de la capital. Por ello, la organización desde abril del año pasado comenzó a hacer un monitoreo, con ayuda de familiares de personas privadas de la libertad, de ver en dónde estaban comenzando los contagios. También a partir de mayo la Comisión Nacional de Derechos Humanos empezó a publicar datos.

Según la CNDH hay 3 mil 209 casos confirmados acumulados a nivel nacional y 248 muertes, 55 de las cuales han sido en la Ciudad de México, recordó.

"Es importante mencionar que en la ciudad pasó que de la semana del 6 a 12 de julio se reportaron 76 contagios y del 13 al 19, aumentaron a mil 041, algo pasó exponencialmente. Desde Documenta consideramos es que hay un subregistro en el número de contagios, con la información que nos comparten familiares de personas privadas de su libertad. Otra cosa importante es que esta información que la CNDH presenta de casos es por entidad, y en la semana del 1 al 7 de febrero en la capital había 1 mil 558 casos pero no estaban desagregados. Entonces no sabemos de qué centro penitenciario son las personas contagiadas, si son mujeres, hombres, si son adolescentes o si esas personas son mayores de 60 años, si tienen alguna enfermedad crónica o discapacidad. Esto refleja la falta de datos útiles y desagregados", agregó.

"La pandemia vino a evidenciar lo que estaba mal, consideramos que desde antes había falta de acceso a la salud de personas privadas de la libertad y ahora ha sido mucho más grave y no se cuenta con los protocolos adecuados para una situación como esta. No estaba muy claro que iba a pasar si una persona se contagiaba, muchas veces no se contempla el impacto que pueda tener", concluyó.

fmma