Pese a pandemia buscan regreso de comercio informal en Tecámac

TECÁMAC.- Miguel vendía botanas y semillas en un puesto semi fijo de la avenida 5 de Mayo, pero desde el pasado mes de abril, llegó la policía municipal y lo desalojó junto con otros vendedores informales; se había declarado la emergencia sanitaria en todo el país y el gobierno local prohibió el comercio en la vía pública para evitar los contagios de la covid-19.

El puesto metálico de Miguel fue subido a un camión y se lo llevaron, ya no supo de él.

Ahora, el vendedor de botanas y pepitas, se sumó a la marcha que realizaron vendedores informales, recolectores de basura, locatarios de mercados y taxistas, para que la alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante, permita que los puestos semi fijos en las calles, vuelvan a reabrir.

LA MARCHA QUE CAUSÓ TRÁFICO Y CONCENTRACIÓN DE PERSONAS

Más de 200 personas y otras tantas en camiones viejos y destartalados, realizaron la marcha generando caos vial y mayor contaminación ambiental desde la carretera federal Mexico-Pachuca al palacio municipal.

La obstrucción de las calles por el paso de los manifestantes, causó molestias a automovilistas y transportistas principalmente.

La misma alcaldesa Mariela Gutiérrez, en su página de Facebook, pidió a la policía estatal poner orden ante el caos que provocaban los manifestantes.

"Tecámac y quienes aquí habitamos no somos ni seremos rehenes de nadie. El diálogo sólo puede celebrarse sobre la base del respeto y no solo a la autoridad sino a miles de automovilistas que están viéndose afectados por los cierres a la circulación en la carretera México-Pachuca".

"Exijo al Gobierno del Estado de México su inmediata intervención para hacer valer el estado de derecho en un tramo de vialidad que está bajo su jurisdicción", dijo.

NECESITAMOS TRABAJAR: LÍDER DE 13 ORGANIZACIONES

Juan José García Padilla, a nombre de 13 organizaciones de Tecámac, dijo que la movilización fue para conseguir una audiencia con la presidenta municipal para que reabra el comercio informal en la calle 5 de Mayo y en otras de este municipio, así como las plazas de los pueblos.

Recordó que las organizaciones sociales han entregado múltiples oficios para poder ser escuchados por la presidenta municipal, pero ella no ha accedido, por ello se organizó la marcha a la alcaldía.

Justificó la movilización porque los comerciantes informales están totalmente desamparados, sin ingresos económicos y sobre todo sin apoyo del gobierno municipal.

Tal es el caso de Miguel que antes de la pandemia obtenía un ingreso de 300 a 500 pesos diarios por la venta de botanas con lo que sostenía a sus familiares, pero desde que inició la emergencia sanitaria, sus ingresos bajaron hasta el 90 por ciento.

Aún así, Miguel cumplió con las disposiciones sanitarias de guardarse en cuarentena, aguantando con el poco apoyo económico que le daba su familia.

Él no fue beneficiado con la ayuda de tres mil pesos que dio el Ayuntamiento de Tecámac a mil 500 comerciantes. Era mucha la demanda, ya que habían registrado a más de 15 mil comerciantes.

CON RIESGOS QUIEREN SALIR A VENDER

En la marcha que se hizo desde la carretera federal México-Pachuca a la alcaldía de Tecámac, distante a unos cuatro kilómetros, los recolectores no portaban cubrebocas, aunque los comerciantes sí, pero la santa distancia no se respetó a pesar de la insistencia de los organizadores que pedían no estar muy juntos.

Tecámac es un municipio como los 124 del Estado de México, que están en Semáforo Naranja, con algunos beneficios como abrir restaurantes y negocios establecidos hasta con el 30 por ciento de su capacidad; las autoridades aún no se quieren arriesgar en abrir todo el comercio, entre ellos, las vías públicas para los informales.

CONTAGIOS Y FALLECIMIENTOS EN TECÁMAC

De acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado de México, en Tecámac hay dos mil 518 casos de contagios, (a pesar de su densidad poblacional, de acuerdo al INEGI en el 2010 había 364 mil 579 habitantes) y 324 fallecimientos, desde que inició la emergencia sanitaria hasta el 2 de noviembre.

De alguna manera, en este municipio que limita con Ecatepec en el que se han registrado 11 mil 222 casos y mil 230 muertos por la covid-19, ha limitado el avance del virus, pero la ciudadanía no toma mucho en cuenta las medidas sanitarias como la de utilizar el cubrebocas, como se observó en la marcha de esta mañana.

Aunque, el representante de las 13 organizaciones, Juan José García Padilla, aseguró que en este momento, con el Semáforo Naranja, sí se puede ejercer el comercio informal, y afirmó que sí hay cambio en el semáforo a color rojo, ellos lo acatarán de inmediato.

MARCHA PACIFICA, POLICÍA AMENAZANTE

La marcha fue pacífica, solo con el ruido de las campanas que usaban los recolectores de basura durante su paso y con sus mantas de consignas, pero aún así, ya los esperaban policías antimotines a las afuera del palacio municipal.

Los organizadores de la movilización tuvieron que decir una y otra vez que su marcha era pacífica para que no fueran agredidos por los uniformados que estaban equipados contra mítines, incluso con perros.

REPRESIÓN A RECOLECTORES, CONSTANTE

Ingrid Nava, a nombre de los recolectores de basura, señaló que en Tecámac la policía de tránsito reprime a los camioneros que se encargan de levantar la basura en las comunidades. "Miles de familias vivimos de la recolección de basura y lo único que queremos es mejorar, pero el ayuntamiento no nos apoya, al contrario, nos reprimen".

Los recolectores fueron los más representativos en esta movilización en plena pandemia, ya que llegaron en sus unidades destartaladas.

"La basura es nuestra única forma de obtener ingresos, el ayuntamiento en lugar de atacarnos, debería de entregarnos nuestros permisos para trabajar en orden y que también nos tengan un lugar para llegar a depositar los desperdicios, sin costo", expresó Ingrid.

Por su lado, la señora Rocío García Jimenez, representante de los mercados municipales, pidió ser escuchada por la presidenta municipal para evitar que se sigan desalojando a los locatarios de ese tipo de centros de abasto, porque ahora la alcaldesa Mariela Gutiérrez, quiere obligarlos a firmar comodatos cada tres años en vez conservar las concesiones.

"Se ha negado a recibir nuestros pagos por las células de funcionamiento", dijo.

Y así, los representantes de las 13 organizaciones presentaron sus quejas por la falta de atención de la autoridad municipal.

Ante esta situación, funcionarios de Tecámac recibieron una comisión de las organizaciones que demandaban una audiencia con la alcaldesa Mariela Gutiérrez.

Por la tarde se consultó sí ya había una respuesta de la reunión con los manifestantes, pero aún no había concluido los acuerdos.









(Sharira Abundez)