Pese a nacer con un defecto congénito; Lya se convirtió en médico cirujano

Con su pijama quirúrgica color morado, sus lentes rosas y una sonrisa, Lya comienza a auscultar a sus pacientes. Con delicadeza, toma el estetoscopio y deja atrás el Síndrome de Apert que la ha marcado y definido, para asumirse como lo que es: una mujer que venció los obstáculos y se graduó de la carrera de Medicina, una que actualmente cursa el internado en el Hospital General Adolfo López Mateos, de Toluca.

Con los años, Lya a aprendido a sobrevivir y a no ver la tragedia como barrera. Cuando nació fue diagnosticada con Síndrome de Apert, una mutación genética que genera craneosinostosis, es decir, que el cráneo se "sella" en el vientre lo que impide el desarrollo normal del cerebro; además, también padece malformaciones en las extremidades.

Así que sus manos no son "normales", pero su espíritu tampoco. El haber logrado entrar a la carrera de Medicina, pues su sueño es ser médica genetista, la ha llevado a una nueva etapa de su vida.

En entrevista con La Silla Rota, recuerda que no fue sencillo, además de realizar el examen de admisión como cualquier otro alumno, tenía que superar una prueba más, una que no le fue impuesta a otro aspirante, realizar suturas.

En ese momento le dijeron que si no podía realizarlas, ahí acabaría su sueño. Como pudo, pues sus manos no le facilitan la destreza ni la motricidad fina, lo logró y curso nueve semestres sin contratiempo. Pero el internado médico, es otra historia.

"Sí ha sido complicado, yo creo que porque ahora no nada más es ´demuéstrame que puedes hacer suturas porque sí´ sino es ´demuéstrame que puedes atender a un paciente con vida, a una persona que siente, que reacciona, que piensa y que, en ese trato -y en todo lo que implica- no te puedes equivocar porque está jugando con la vida humana. Ese es el principal reto, si realmente voy a tener esa capacidad de cumplir con todas las expectativas para tratar vidas humanas".

SÍNDROME DE APERT

Desde que nació, se detectó el síndrome y antes de los dos años, ya había sido sometida a tres cirugías, la primera en el cráneo para hacer espacio y permitir que su cerebro se desarrollara, las demás para poder brindarle motricidad en las manos pues sus dedos estaban pegados.

En el Estado de México, de cada mil recién nacidos vivos, siete padecerán algún defecto congénito que marcará sus vidas, en la mayoría de los casos, pudo ser prevenido. Pero no es el caso de Lya, el síndrome de Apert es causado por uno de dos cambios en el gen FGFR2. Esta anomalía en los genes provoca que algunas de las suturas óseas del cráneo se cierren demasiado temprano, lo que se conoce como craneosinostosis, que es el principal reto.

Lya ha buscado crear redes de apoyo para quienes viven con Apert, por lo que en los municipios conubardos del Valle de Toluca ha logrado contactar con cuatro jóvenes más.

"Nosotros tenemos que pasar por muchas cirugías para tener una mejor calidad de vida, principalmente la del cráneo, ésta se tiene que hacer antes del año, a mí me la realizaron a los seis meses. Tuve una estenosis en el esófago, me tuvieron que hacer otra cirugía para que el alimento pasara, hubo complicaciones, casi no la cuento, pero la conté y me dio el regalo de comer y disfrutar de los alimentos y tener un mejor desarrollo".

A su lista de cirugías se sumaron las de los pies, los ojos y el paladar.

ENTRE LA MEDICINA Y LAS REDES SOCIALES

Para concientizar sobre las enfermedades raras, los síndromes y discapacidades, Lya creó un perfil en Instagram (@elgendeLya) en donde habla sobre la necesidad de inclusión sí, pero sin compasión ni que sea forzada, además de que reconoce: Está bien no estar bien.

Por si fuera poco, además de reels, la joven de 24 años ya participó en las pláticas TEDx y fue quien organizó el Primer Encuentro Apert.

"Es un proceso, muchas veces nos dicen ´El amor propio es necesario´ o ´ámate y si no te amas...pues no sirve´, pero no, es un proceso hay que tenerse paciencia, no es de la noche a la mañana".

La joven de 24 años tiene un sueño: poder estudiar los genes de cerca para así comprender el Apert, pues además de ser un defecto congénito, es una enfermedad rara, sólo uno en 160 mil bebés vivos lo padece, por lo que las investigaciones son pocas.

"Con el internado se ha hecho más grande el objetivo, porque me he dado cuenta cuánta información se necesita, cuánto acercamiento se necesita a la genética y, sobre todo, a darnos cuenta de que los genes y cómo estamos configurados, no define nuestro pronóstico, sobre todo no define nuestra felicidad como personas ni los sueños que podemos alcanzar. Sigue siendo mi sueño y con eso también quiero empoderar a todas las personas con síndrome de Apert y con todas la condiciones genéticas a que sigan sus sueños, sí también al médico pero que no le hagan caso al pronóstico, o buscar uno más real, más concreto, a cada persona, no a un síndrome o a una condición".

LAS ENFERMEDADES RARAS

El último día de febrero se conmemora el Día de las Enfermedades Raras, que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) son aquellas que se presentan en menos de cinco personas por cada 10 mil habitantes, y existen más de siete mil de estos padecimientos.

Estas pueden dividirse en dos grandes grupos: el primero agrupa aquellas que tienen una afección genética claramente determinada que produce un error en la manera en que se metabolizan o actúan determinadas sustancias en el cuerpo, causando alteraciones puntuales; el segundo es conformado por las que, aunque involucran a varios genes en el individuo no se expresan y dan como resultado la alteración de la función del sistema inmune, pero no se presentan necesariamente en los pacientes que tengan el riesgo genético.

En México se reconocen 20 enfermedades raras entre las que se encuentran el Síndrome de Turner, que afecta el desarrollo de las niñas y causa baja estatura y disfunción en ovarios; enfermedad de Pompe, un trastorno genético que causa debilidad muscular progresiva; la hemofilia, un trastorno hemorrágico hereditario; Espína Bífida, un defecto congénito que ocurre cuando la columna vertebral y la médula espinal no se forman de manera adecuada y afectan el tubo neural del embrión en desarrollo; y la fibrosis quística, una enfermedad hereditaria causada por un gen defectuoso que causa que el cuerpo produzca un líquido que se acumula en pulmones y páncreas; entre otras.





