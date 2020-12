Pese a llamados de CDMX, peregrinos marchan para ver a la Virgen

Los llamados de las autoridades capitalinas a no asistir a la Basílica de Guadalupe este año debido a la pandemia de covid-19, no han sido suficientes para decenas de peregrinos que comenzaron este miércoles su largo camino a pie desde Puebla hacia la el recinto religioso.

Ni el cierre de la Basílica ha detenido a estos creyentes que ya marcha para conmemorar este 12 de diciembre el Día de la Virgen de Guadalupe.

La fe es más grande que la contingencia sanitaria. Con imágenes en bultos, cuadros y banderas, la Virgen de Guadalupe acompaña a estos devotos en su camino.

Recorrerán más de 130 kilómetros junto al frío que azota la zona de los volcanes mientras comienzan el recorrido.

A paso lento, niños, mujeres, jóvenes y adultos van con la misma esperanza de llegar sanos y ver el manto de la Virgen del Tepeyac.

Los feligreses están conscientes de que no podrán acceder al reciento y aseguran que serán respetuosos de lo que les dicten las autoridades.

TESTIMONIOS DE LOS PEREGRINOS

Édgar Rosales, peregrino de Puebla, dijo a Efe que esta es su caminata número 18, debido a que el amor por la "morenita" lo mueve a llegar a la Ciudad de México. Hoy avanza escuchando música, con víveres y prendas de abrigo para los tres días de camino.

Su primer parada fue en Xalinzintla, donde pasó la noche en la explanada de la presidencia municipal, cobijado por otros peregrinos que tienen el mismo destino.

"Sabemos que con esto de la covid no se nos permite llegar, pero tenemos en el corazón a nuestra jefecita y ella sabe que aunque sea a unos cuantos pasos de su santuario estamos presentes de todo corazón", dijo.

Pablo Saldaña está cumpliendo este año con su promesa de asistir a la basílica y lamenta que no será una caminata tradicional debido a la contingencia.

"Ya lo tenía planeado desde hace muchos años y por diversas circunstancias o situaciones no había podido. Entonces me lo propuse este año y esto de la contingencia no es impedimento. (Estoy) con la fe intacta para salir adelante", dijo.

En esta comunidad cercana al volcán Popocatépetl, también arribó una familia que decidió no caminar por las circunstancias que se viven de salud, pero pensó en compartir café, agua y pan a los peregrinos cansados y hambrientos tras varias horas de caminar.

Explicaron a Efe que este año fueron muy pocos los católicos que pasaron por las comunidades y se vio reflejado en que llevaron tres cajas de pan dulce pero no habían terminado ni una en toda la noche.

LAS MEDIDAS SANITARIAS DE LA CDMX

A partir de las 20:00 horas de este 9 de diciembre y hasta el domingo 13, la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada para evitar aglomeraciones y contagios de covid-19.

De acuerdo con el corte del "Operativo peregrino quédate en casa 2020", hasta las 20:00 horas la alcaldía Gustavo A. Madero registró el arribo de 17 mil feligreses.

#Metrópoli | Esta noche, cerraron las puertas de la Basílica de Guadalupe, el recinto mariano permanecerá cerrado para evitar aglomeraciones y reducir riesgos de contagio por #Covid. #ep https://t.co/hCdGOaFkFS pic.twitter.com/mKkMfbzYra — La Silla Rota (@lasillarota) December 10, 2020

Asimismo, fueron retiradas 2.2 toneladas de basura y desechos sólidos, y como parte de las medidas para evitar contagios, fueron entregados 12 litros de gel antibacterial a visitantes y 30 cubrebocas a personas que no lo portaban.

Hasta el momento no hubo ninguna atención médica por covid-19 mientras que 7 peregrinos fueron atendidos por cansancio y agotamiento.

En la zona limítrofe, 18 establecimientos fueron sanitizados y 47 fueron apercibidos para evitar aglomeraciones.

CALLES Y ESTACIONES CERRADAS

El Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús informó que a partir de este jueves 10 de diciembre se encuentran cerradas las siguientes estaciones:

Metro: Potrero, de la Línea 3 y La Villa, de la Línea 6.

Metrobús: Indios Verdes, Hospital Infantil La Villa, Alcaldía Gustavo A. Madero, De los Misterios, Garrido, Hospital General La Villa, Martín Carrera, Misterios y La Villa.

De igual forma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que las siguientes vialidades podrían presentar cortes debido a la cercanía con la Basílica:

- Avenida Instituto Politécnico Nacional

- Ticomán

- Prolongación Misterios

-Cantera

-5 de Febrero

- San Juan de Aragón

- Eduardo Molina

- Circuito Interior

- Misterios

- Robles

- Insurgentes Norte