Pese a declaraciones de Derechos Humanos y brigadas, Sheinbaum niega uso de extintores

Los extinguidores de la policía de la Ciudad de México no fueron activados directamente contra manifestantes, aseguró la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que "lo único que usaron las policías es extinguidores, no se usó nada más; no hay autorización ni prueba de que se haya usado alguna otra cosa que tuviera que ver distinta con los extinguidores y se usaron no contra los manifestantes sino para apagar fuego".

La jefa de Gobierno se negó a la referencia de testimonios de manifestantes de que se arrojó gas ante la prensa:

"Pues si hay alguna cosa que tengan pruebas y todo, pues que se presenten y tomaremos medidas", respondió.

Sheinbaum realizó estas declaraciones a pesar que luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informara en Twitter que las mujeres policías "solo portan el equipo de protección personal, que no incluye gases, además no hubo personal de esta dependencia infiltrado en la manifestación" y la Brigada Humanitaria Marabunta los desmintiera.

Marabunta desmiente estas declaraciones, fuimos testigos del uso indebido de extintores de polvo químico seco sobre las manifestantes, la presidenta y personal de la @CDHDF también fueron roceados y 2 integrantes de marabunta fueron directamente atacados con gas pimienta — Brigada Marabunta (@BrigadaMarabunt) February 15, 2020

Asimismo, la Brigada publicó un video como referencia a esto.

En el video puede escucharse cuando la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez le pedía a la policía que detuviera su acción con los extinguidores.

Posterior a la manifestación Ramírez reclamó por "un exceso del uso del extintor" pues no deben ser utilizarse para dispersar movilizaciones.

"Los extintores se deben usar para controlar los fuegos y no para dispersar movilizaciones", declaró la titular de la @CDHDF, Nashieli Ramírez, sobre las acciones de la @SSP_CDMX durante la protesta por Ingrid Escamilla??pic.twitter.com/SPDLPEaRP8 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 15, 2020

(Frida Mendoza)