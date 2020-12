Pese a covid, chilangos no renuncian a fiestas; se disparan denuncias

En el año en que la covid ha cimbrado al mundo y obligó a medidas sanitarias como la imposición de sana distancia, el confinamiento y la suspensión de actividades no esenciales para evitar contagios masivos, los capitalinos continuaron con la fiesta en la Ciudad de México, entidad del país con mayor número de contagios y que esta semana rebasó los 20 mil fallecidos, de los casi 120 mil que hay a nivel nacional.

De acuerdo con datos del Sistema de Vigilancia y Monitoreo C5 del gobierno capitalino, del primero de enero al 20 de diciembre de este 2020 se registraron 97 mil 085 denuncias de fiestas. Es una cifra que contrasta con la del año pasado, cuando fueron apenas 8 mil 522. Y en la alcaldía Xochimilco se encuentran tres de las 10 colonias sobre las cuales se han registrado más denuncias sobre la realización de fiestas.

Ha habido crecimiento de reportes por fiestas que van desde 464% a 1,744% de 2019 a 2020 por alcaldía. En donde más han aumentado porcentualmente es en Magdalena Contreras y Milpa Alta, y la que tiene el mayor reporte absoluto es Iztapalapa con 2,717.

ALCANZAN SU CIMA EN SEMÁFORO ROJO

De acuerdo con el documento Registros para el motivo Disturbio-Fiestas 2019-2020, las denuncias comenzaron a aumentar a partir de la semana 13 de este año, que coincidió con el inicio de la Jornada de Sana distancia, cuando el coronavirus apenas comenzaba a esparcirse entre la población mexicana. Las denuncias se mantuvieron con oscilaciones hasta la semana 44, que coincidió con las festividades del Día de Muertos, cuando se disparó y se registraron alrededor de mil 200 denuncias.

Pero el punto más alto se alcanzó la semana pasada, en pleno semáforo epidemiológico rojo y con los hospitales a punto del colapso por la cantidad de contagiados de covid; fue ahí cuando se registraron alrededor de mil 400 denuncias por fiestas.

FIESTAS FIFÍ Y PATRONALES

Las denuncias son por la organización de fiestas en plena contingencia sanitaria. Un ejemplo es la que ocurrió en Las Lomas de Chapultepec, el 13 de noviembre pasado con más de 100 asistentes que acudieron a Paseo de la Reforma 1510, y que fue suspendida por autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo.

En la misma alcaldía, el 13 de diciembre pasado, cuando ya la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum apelaba a la buena fe de los capitalinos para pedirles que no hicieran fiestas o reuniones incluso familiares, para evitar los contagios y no saturar los hospitales, las autoridades detectaron un bar clandestino en Palmas 810, donde había más de un centenar de personas que, entre copas, desafiaban al coronavirus, y cuyo festejo fue suspendido.

Otras fiestas que han sido registradas son las patronales, como las que se organizan en algunos pueblos originarios. La alcaldía Cuajimalpa reportó que el 20 de diciembre, en plenas posadas, suspendió 40 fiestas clandestinas en sólo una noche.

Pero desde el inicio de la contingencia la población no ha atendido el llamado a no hacer fiestas. Una de las más recordadas fue la organizada por el pueblo de San Pablo Chimalpa, Cuajimalpa, en honor a la virgen de los Dolores y que abarcó del 2 al 5 de abril. La festividad se llevó a cabo pese a que las autoridades de la alcaldía enviaron un escrito al consejo del Pueblo para pedirle que no la hicieran.

LA CIMA DE LAS FIESTAS

El documento del C5 sobre las fiestas proporcionado a La Silla Rota muestra que a partir de la semana 13 de este 2020 comenzó a elevarse la tendencia semanal de denuncias de fiestas, cuando se alcanzó poco menos de 200, algo que no ocurrió en ninguna semana de 2019. El hecho coincide con el inicio de la Jornada de Sana Distancia.

Aunque se muestran algunas oscilaciones, a partir de la semana 20, que coincide con fines de mayo, mes que hasta antes de diciembre era el que tenía más muertes debido a la pandemia.

En la semana 25 volvió a subir la tendencia, pero luego bajó otra vez hasta que subió en la semana 29, pero luego descendió de nuevo aunque sin bajar de por lo menos 400 denuncias al mes. En la semana 44 da un salto hasta las mil 200 denuncias a la semana. Las fechas coinciden con las festividades de Día de Muertos.

Luego volvieron a bajar pero sin descender de las 500 denuncias semanales. A partir de la semana 49 comienzan a subir las denuncias a alrededor de 600 por semana. Una semana después se disparan y rebasan las mil, lo que coincide con los festejos guadalupanos y en pleno semáforo rojo, decretado a partir del 19 de diciembre, llegaron a las mil 400, en una tendencia que va al alza.

Todo esto ocurre en momentos en que la ocupación hospitalaria está en 86.45% en camas generales; 73.26% en camas con ventilador, y en 85.9% en camas con ventilador en la unidad de cuidados intensivos.

En este contexto, en Estados Unidos el diario The New York Times dio a conocer que el gobierno federal ocultó información sobre la gravedad de la situación en la Ciudad de México a efecto de que no se regresara al semáforo rojo, lo cual implica la suspensión de todas las actividades no esenciales.

EL TOP TEN

El C5 proporcionó datos sobre las colonias con mayor número de fiestas denunciadas. Basado en llamadas al 911, aplicación para hacer denuncias, redes sociales, botón de auxilio e incluso el uso de cámaras para identificar esos festejos indebidos durante la actual pandemia, el pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, ha registrado 85 llamadas de denuncia.

Xochimilco tiene el dudoso honor de tener otras dos colonias más entre el top ten con las fiestas denunciadas. Se trata de Santa Cruz Acalpixca y Santa Cruz Xochitepec, con 64 y 60 llamadas, ocupando el cuarto y sexto lugar, respectivamente.

Pedregal de Santo Domingo VI, en la alcaldía Coyoacán, ocupa el segundo lugar, con 79 denuncias. La alcaldía Miguel Hidalgo tiene a cuatro colonias entre las 10 principales. Se trata de Anahuac II, Tacuba, Tlaxpana y Popotla II, con 64, 61, 61 y 57 casos, con los lugares tercero, quinto, sexto y décimo, respectivamente.

En el listado de las colonias con más denuncias también está la Guerrero II, dentro de la demarcación de la Cuauhtémoc, con 59 llamadas y que la ubica en el octavo lugar, y después le sigue la Romero Rubio, en la Venustiano Carranza, con el mismo número, pero en el noveno puesto.

POR ALCALDÍA

La alcaldía que más registros tiene por todo tipo de medios usados para denunciar es Iztapalapa, con 2 mil 717. Luego le sigue Gustavo A. Madero con 2 mil 388, seguida de Álvaro Obregón, con 1 mil 797; Coyoacán, con 1 mil 622; Cuauhtémoc, con mil 415; Venustiano Carranza, con 1 mil 221 y Xochimilco, con 1 mil 072.

Luego están los casos de Benito Juárez con 920; Tlalpan, con 919; Iztacalco, con 873; Azcapotzalco, con 743; Tláhuac, con 673; Magdalena Contreras con 535 y Cuajimalpa con 301.

Pero las variaciones porcentuales respecto a los casos denunciados el año pasado, son mayores en las alcaldías rurales o semirrurales.

Magdalena Contreras tuvo una variación de 1,745 por ciento, pues el año pasado registró 29 denuncias y en 2020 fueron 535. Milpa Alta tuvo una variación de 1,714 por ciento, pues el año pasado tuvo 7 denuncias y este 127. Tláhuac tuvo una variación de 1396 por ciento, ya que mientras en 2019 registró 45 denuncias, este año fueron 673. Xochimilco, una variación de 1292 por ciento, y mientras el año pasado tuvo 77 llamadas, en el año de la pandemia lleva 1 mil 072.









