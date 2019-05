Pese a contingencia, no le creen al gobierno

ANTONIO NIETO 14/05/2019 09:13 p.m.

Informados sí estaban.

Cuatro estudiantes del Bachilleres juegan básquetbol tranquilamente. Sudados y entre risas tiran el balón hacia la canasta en el Parque Pilares, en la colonia Del Valle.

Todos sabían perfectamente que se activó la Contingencia Ambiental Extraordinaria y que hacer ejercicio al aire libre puede resultar riesgoso para su salud.

A pesar de la medidas que se pide a la población por la #ContingenciaAmbiental, ciudadanos realizan actividades al aire libre https://t.co/uMKrfhJC2Q pic.twitter.com/0vcq84IKf3 — La Silla Rota (@lasillarota) 14 de mayo de 2019

No obstante, afirmaron, no creen en lo que anunció el Gobierno capitalino. "No creemos en el Gobierno. Tampoco es que como que te tienes que quedar espantado y no salir, al fin y al cabo no te va a pasar nada", expresó Jorge.

Jenny, de cuarto semestre, inclusive afirmó que el lunes tuvieron actividades físicas en el Bachilleres. "Hubo unos que tuvimos Educación Física, y hoy no hubo algunas clases y por eso nos venimos al parque", dijo.

"Creemos que nos mienten, que no es verdad, de por sí está feo el clima y esto (Contingencia) es un pretexto", comenta Jibrán, de 21 años de edad, quien jugaba futbol con Luis.

Admitieron, eso sí, que la garganta se les reseca y se cansan mucho más rápido que en otras ocasiones.



Frente a otro parque, el de Los Venados, ubicado frente a la alcaldía de Benito Juárez, José Manuel Martínez hace un espectáculo de malabarismo con machetes afilados.

En la esquina de División del Norte y Eje 7 Sur arroja al aire tres machetes y los atrapa una y otra vez. También pasa por alto la Contingencia porque si no sale a la calle no regresa a casa con dinero.

Admite que, inclusive, la fatiga y la resequedad de los ojos, aunado a que usa lentes de contacto, debilitan mucho su visión, lo que podría provocarle un accidente durante su acto: "Me canso mucho más, los ojos me arden un buen y luego uso lentes de contacto; con la resolana del sol me afecta, para respirar está más difícil, sí se siente el cambio, me arriesgo un poco más en estos días", dice.

En el parque Xicotencátl, en la alcaldía de Coyoacán, el área de barras está prácticamente desierta. Solo un muchacho hace lagartijas.

En otro punto, un joven que entrena box acepta que inclusive sus padres le advirtieron que no era bueno entrenar hoy. "Mis papás no querían que viniera, pero para mí es perder tiempo si un día dejo de entrenar".

Hay quienes de igual modo salieron a pasear con sus perros.

?"Pues les afecta más a ellos (a sus mascotas), se cansan muy rápido y se les ponen rojos los ojos, pero si no salen se vuelven locos en casa", se excusó Leticia, quien comenta, además, que los paseadores que pasan a diario por sus perros avisaron ayer y hoy que no podrían hacerlo.

"Ellos pierden dinero pero no se arriesgan, entonces nosotros tenemos que sacarlos en estas condiciones", admite.





