Pese a cierre de panteones, personas se aglomeran este Día de la Madre

"Venía a visitar a un familiar, pero los oficiales y el municipio no nos dejan entrar, no podemos entrar por lo de la pandemia todo eso, yo no lo veo de esa forma, yo no sé si ellos no quieran ir a ver a su mamá o algo, pero yo digo que no se vale, cuando gente hay que quiere venir a ver a su familiar y no lo dejan entrar ahora si en su conciencia no cabe que alguien tiene que venir a ver a su familiar", apuntó Sergio Felipe quien intentó entrar al panteón de Xico en Valle de Chalco.