Pese a advertencia de tarifazo al precio del pasaje, transportistas dicen que no va

"Ese ajuste fue el que nos salvó de la quiebra de todas las empresas, ese pequeño ajuste que se nos había otorgado por parte del gobierno, si no lo hubiéramos tenido, yo creo que el 80 o el 90% de las empresas estaríamos paradas, no habría forma de seguir trabajando porque los gastos operativos, de impuestos, de salarios, no se detuvieron", comentó Alejandro Hernández, representante de la línea Xinantécatl.