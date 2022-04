Personas trans piden incluir a menores en ley de identidad sexogenérica de Edomex

Dejar a los adolescentes fuera de la Ley de Identidad Sexogenérica del Estado de México es anticonstitucional y los deja vulnerables a crímenes de odio, así lo señalaron integrantes de la comunidad travestí, transexual y transgénero al manifestarse en las calles de Toluca.

Tanya Vázquez, activista, destacó que la exigencia es que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura del Edomex, Maurilio Hernández, y el resto de los diputados sometan a discusión, análisis y aprobación la iniciativa de ley para el reconocimiento de las infancias trans, que fue presentada el 18 de noviembre del 2021.

"Se busca reformar los artículos 3.38 y 3.42 del Código Civil, así como el 2.32 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México".

Desde el 20 de julio del 2021, en la entidad mexiquense se aprobó que las personas trans de más de 18 años de edad puedan cambiar sus documentos oficiales a través de un trámite ante el Registro Civil para que se muestre en éstos el género con el que se identifican, no así con el que nacieron.

Protesta en el Congreso del Edomex

Sin embargo, la ley deja fuera a los menores de edad, es por ello que para presionar a los legisladores locales, bloquearon la avenida Lerdo de Tejada, frente a Palacio de Gobierno.

"Quedan en estado indefenso, vulnerable y recriminado aquellas infancias y adolescencias trans que no pueden acceder a este derecho debido a los criterios relacionados con el límite de edad y los procesos que la misma ley señala".

Lo anterior pese a que el 3 de marzo de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que es inconstitucional negar el derecho a la identidad a menores de 18 años.

En ese momento, el ministro Arturo Saldívar puntualizó que no existe relación con el límite de edad y la norma establecida, por el contrario, ignorar la situación actual perpetua la violencia en contra de los menores.

"NO NACÍ TRANS A LOS 18"

Los y las activistas señalaron que el hecho de que los menores no puedan acceder a su identidad de género los pone en riesgo, pues son objeto de burla, tortura e incluso crímenes de odio.

"Conmemoramos nuestra existencia, resiliencia y resistencia. Tenemos la oportunidad de reafirmar en una sola voz que no hay nada que curar, nada en nuestras vidas y pensamientos, que ser trans no es una enfermedad, sino una realidad que da cuenta de la diversidad humana y que las infancias trans comprenden su lugar en el mundo y por eso están sujetas a este derecho que por ley y humanidad les corresponde", añadió Tanya Vázquez.

Frente al recinto legislativo, hizo hincapié en que las personas trans no nacen a los 18 años de edad e incluso recordó que ella se auto percibía como mujer desde los 12.

"Yo, de vivencia personal, a los 12 años me miraba al espejo, con prendas de mi mamá, obvio, lo hacía a escondidas, ¿por qué? Porque sabía que estaba haciendo algo mal, no era malo, simplemente derivado de esta educación heteronormada y retrógrada era que me sentía vulnerable e incluso sufrí un intento de homicidio por no sentirme acorde con mi cuerpo".

LUCHARÁN POR LA REFORMA A LEY SEXOGENÉRICA

Por su parte, Diego Martínez, representante de los hombres trans sostuvo que continuarán con las movilizaciones hasta que las infancias trans sean consideradas en la ley.

"Lo que se interpone es un discurso de odio que se esconde detrás de excusas en donde dicen que los niños no saben lo que quieren, que los niños no pueden reconocerse a sí mismos o a sí mismas como personas trans porque no entienden lo que es ser un hombre o una mujer.

La verdadera pregunta es ¿quién sí entiende qué es ser hombre o ser una mujer? Si hablamos de estos prejuicios, es lo único que interpone para que podamos ayudar a los menores de edad y a sus familias, ojo, no es como que el niño o niña van a venir solas, estos procesos administrativos vengan a hacer eso, simples procesos".

Recordó que no existen instituciones de salud públicas que ayuden en la transición de género, lo que aprovechó para recalcar que no se busca una transición hormonal o física para los menores sino un simple reconocimiento legal ya que los procedimientos hormonales u quirúrgicos son elección propia y suceden con y sin ley.

LOS CRÍMENES DE ODIO

De acuerdo con datos de la asociación civil Fuera del Closet, las personas trans son las más discriminadas; mientras que, Mujeres Trans Famosas de Toluca reconoce que en lo que va de este 2022 tienen contabilizados al menos cinco homicidios en contra de mujeres trans, por lo que entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional en materia de estos crímenes hacia la comunidad.

Por esta situación, también exigieron que se tipifique como delito el transfeminicidio además de que están empujando una iniciativa para el cupo laboral trans para evitar la discriminación desde los empleadores.

CORTA ESPERANZA DE VIDA

Datos de la oficina local de la Salud Reproductiva incluyendo VIH/SIDA de la Organización Estudiantil de la Salud, señala que la esperanza de vida de la comunidad trans es de apenas entre 35 y 40 años, en especial de las mujeres, debido a que la discriminación que sufren puede llevarlos a cometer suicidio, o bien, corren el riesgo de ser asesinados por personas transfóbicas.

Se destaca que, en general, la comunidad LGBTTTI vive constantemente ambientes de presiones y ataques, siendo los y las trans los más afectados dado que son más visibles, por lo que son víctimas de depresión y ansiedad.

La estadística también marca que el 24.1 del total de población trans opta por suicidarse.





