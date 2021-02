Personal médico cierra vialidades en el Parque de los Venados

Personal médico del Hospital General zona “A” Parque de los Venados del IMSS se manifestaron debido a la falta de insumos básicos en la unidad médica de la alcaldía Benito Juárez.

“Estamos manifestándonos porque ya fuimos con nuestro delegados, nuestros jefes nuestro directivos y no nos toman en cuenta. Metieron pacientes a terapia intensiva. No están en aislamiento. No tenemos el material suficiente ni la infraestructura adecuada”, comentó una enfermera.

Como parte de la protesta cerraron la calle de Municipio Libre en demanda de más insumos y protección para la atención de enfermos de coronavirus.

12:25 #PrecauciónVial | Corte de circulación en Municipio Libre a la altura de Dr. José María Vértiz col. Portales, alcaldía Benito Juárez. #AlternativaVial Calzada de Tlalpan y Miguel Laurent pic.twitter.com/lhknPpNokW — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 13, 2020

Una de sus mayores preocupaciones es que las autoridades capitalinas les dijeron que no sería un hospital para atender el covid-19, debido a ello no se tomaron las medidas necesarias.

Sin embargo, las enfermeras afirman que este fin de semana llegaron cinco pacientes, dos de los cuales se encuentran “aislados” pero con plásticos en mal estado.

Debido a esto el personal médico se han negado a trabajar hasta que el hospital esté acondicionado y se garantice su integridad.

Bloqueo sobre Municipio Libre y Dr Vertiz, Enfermeras del Hospital Los Venados se manifiestan por falta de insumos médicos pic.twitter.com/vdi23Nmm1S — hermes (@vialhermes) April 13, 2020

Daniela Palafox, enfermera del turno nocturno, precisó sólo exigen la "infraestructura adecuada para atender a los enfermos ya que, insistió, la separación de los pacientes se da con hule que además está roto", señaló.

La enfermera del IMSS dijo que buscaron a la directora para entablar una conversación sobre la problemática y encontrar las mejores condiciones de atención médica pero las corrió de su oficina.

Con información de El Heraldo de México

(Ameyaltzin Salazar)