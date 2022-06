Personal de salud exige reconstrucción de clínica en Ecatepec dañada en 2017

Ecatepec.- Al grito "derechohabiente escucha, tu salud es nuestra lucha", personal de salud realiza un bloqueo en Ecatepec para exigir la reconstrucción de la Unidad Médica Familiar (UMF) 93, demolida desde los sismos de 2017.

En la protesta participan médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes impiden con llantas y troncos la circulación sobre avenida Vía Morelos.

"Exigimos reconstrucción de la 93" y "Ni un paso atrás", son parte de las consigas que lanzan contra el titular del instituto, Zoé Robledo, a quien le exigen la reconstrucción de las instalaciones.

Los médicos aseguran la demolición de la clínica obligó a canalizar a los pacientes a unidades médicas de otras colonias de Ecatepec para recibir atención médica, pero sin las condiciones adecuadas.

De acuerdo con el personal de salud, la falta de la clínica afecta a más de 300 mil derechohabientes, quienes incluso tienen que trasladarse largas distancias con diversos padecimientos en su salud.

(Foto de manifestantes: Manuel López)

El bloqueo impide la circulación a la altura de la Avenida Industrias, en la colonia Santa Clara Coatitla, y afecta a cientos de automovilistas que se dirigen a la Ciudad de México y a la cabecera municipal de Ecatepec.

El servicio del Mexibús línea 4 también se encuentra suspendido en ambas direcciones.

Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México Oriente informó que la demolición de la clínica se realizó por "daños estructurales" ocasionados durante los sismos de 2017.

(Foto de manifestantes: Manuel López)

"Como se sabe, la UMF No. 93 presentó daños estructurales importantes como consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017, siendo dictaminada como pérdida total, por lo que se llevó a cabo su demolición."

Sin embargo, reconocieron que su reconstrucción se encuentra en proceso por lo que en los próximos días se determinará la licitación para iniciar con la obra en el predio.

"Actualmente se encuentra en proceso la convocatoria del Procedimiento de Licitación Pública Nacional para su construcción en el que participan seis empresas y se tiene como fecha programada para el acto de fallo el próximo martes 28 de junio", se señaló.

(Foto de manifestantes: Manuel López)

Finalmente, aseguró que a pesar de la falta de la clínica no se ha dejado de otorgar el servicio a los pacientes en 34 consultorios alternos; 17 habilitados en la Subdelegación Ecatepec, siete en la UMF No. 67, cinco en la UMF No, 191, ambas en Ecatepec, y cinco en la UMF No. 91 de Coacalco.

Luego de más de tres horas de bloqueo, personal del IMSS liberó la circulación sobre la vía Morelos,en Ecatepec, tras acordar con el instituto acelerar la reconstrucción de la unidad médico familiar 93, derribada por los sismos de 2017.

CAO