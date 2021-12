Perrita baleada en Neza, en estado grave y con riesgo de morir

Nezahualcóyotl. – La Camada Nitín Neza informó que la perrita baleada el pasado viernes presuntamente por un elemento de la policía estatal, en la colonia Benito Juárez, del municipio de Nezahualcóyotl, está grave y con riesgo de morir.

Edgar Castillo, integrante de la asociación pro animal, explicó que la bala lesionó parte del cráneo, un ojo y el tórax y finalmente se alojó justo a unos centímetros del corazón de la cachorrita criolla, por lo que es un milagro que aun esté viva.

#VIDEO | La perrita herida por un policía municipal en Nezahualcóyotl se encuentra grave y con riesgo de morir https://t.co/pXDZr2inKa pic.twitter.com/vzsLAZCE6m — La Silla Rota (@lasillarota) December 1, 2021

"Está delicada y un grave ahorita presentó un poco de mejoría, al parecer va a perder el ojito derecho porque por ahí entró la bala por su cráneo".

"Venía muy mal tenía un desangrado horrible venía un estado no consciente. Nos la tuvimos que llevar y fue atendida, se le dio a la primera instancia y de ahí se detecta en la placa que tiene alojada la bala en su caja torácica", explicó a La Silla Rota.

A pesar de ello, "bonita", como fue bautizada por los vecinos de la colonia, continúa en atención veterinaria las 24 horas del día en una clínica especializada, aunque sus cachorritos tuvieron que ser canalizados a otro sitio por la gravedad en la salud de su madre.

"Ahorita está siendo tratada, la tienen hospitalizada pero aquí lo más preocupante es que es una mamá con cachorros. Los cachorros tuvimos que conseguir nodrizas para que no se nos murieran", agregó.

(Foto: Especial)

Al momento de la agresión, la perrita amamantaba a sus seis cachorros dentro de una casa provisional que colocaron vecinos a un costado de una arena de luchas ubicada sobre la avenida Chimalhuacán, y por donde caminaba un oficial de la Secretaria de Seguridad del Estado de México.

De acuerdo con los colonos, el elemento presuntamente se acercó a la zona donde se encontraba el animal, quien por instinto trató de defender a sus hijos y recibió a cambio un disparo en la cabeza.

Tras la agresión los perritos, tres machos y tres hembras, tuvieron que ser canalizados con una mamá sustituta que lograron encontrar los activistas para que continuaran recibiendo alimento.

"Ahorita la perrita está consciente, el gran problema es que por el impacto de bala le dañó el cerebro, entonces está en la estación de delicada a grave y no cantamos victoria", reconoció Edgar Castillo.

Explicó que fue hasta este martes cuando "bonita" logró comer un poco, aunque corre riesgo de sufrir convulsiones.

"Si se logra retirar el ojo se va a esperar unos días para ver si podemos retirar la bala porque dónde está alojada es algo delicado", agregó.

Indicó que la asociación inició una denuncia ante el Ministerio Público por la agresión en contra del agente, sin embargo, no han "tenido mayor información" al respecto.

El pasado fin de semana, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México condenó la agresión y aseguró que investigará al oficial señalado para fincar responsabilidades.

"Lo que pedimos es que esto no quede impune, y que pedimos justicia, que no queden en letras, que no queden llamados de atención o que esta persona la muevan de sector a otro lo que queremos es que esta persona pague lo que hizo por la perrita".

