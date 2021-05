Permanecen 4 heridos graves con pronóstico reservado, tras desplome en Línea 12

Cuatro de los 57 lesionados que siguen hospitalizados por el desplome en la Línea 12 del Metro se encuentran muy graves, informó Armando Ocampo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Al participar en la Mesa de opinión EL HERALDO DE MÉXICO Y LA SILLA ROTA, el funcionario capitalino informó que el saldo actual de este accidente es de 25 muertos, 57 personas hospitalizadas y 27 que ya fueron dadas de alta, respecto a las personas desaparecidas, indicó que no todos están asociados a este hecho.

Señaló que los cuerpos de las 25 personas que fallecieron ya fueron entregados a sus familiares y en todos los casos el Gobierno de la Ciudad de México cubrió los gastos funerarios.

Ocampo detalló que han identificado particularmente cuatro lesionados que son los que consideran con estado reservado debido a su gravedad, los cuales están internados en el Sanatorio Durango, el Hospital Roma, el Hospital General de Xoco y el Hospital General de Balbuena.

Sobre las denuncias de familiares de que no han operado a los heridos porque no hay materiales en los hospitales, el funcionario capitalino explicó que en algunos casos sí se han requerido insumos adicionales porque son especializados, no porque haya desabasto y aseguró que en todos los casos serán entregados.

Respecto a los lesionados, el funcionario también aseguró que han mantenido contacto con las familias y que están tratando de agilizar el proceso de indemnización con la aseguradora. Añadió que en el caso de que alguna de las víctimas quede con alguna secuela que le inhabilite hacer sus actividades, además del seguro institucional se le atenderá a través de programas sociales.

Efraín Álvarez, padre de José Juan, relató que su hijo murió al caer la estructura del Metro sobre su vehículo. Él tenía 34 años y viajaba con su novia porque iban a consulta con el dentista.

José Juan se dedicaba a la albañilería y era originario de Tláhuac, lamentablemente su familia pasó horas de angustia para recuperar su cuerpo, ya que el accidente ocurrió alrededor de las 22:22 de la noche y lograron sacarlo de los escombros hasta las 2:00 de la mañana.

Columba Alvarado Nieva relató que sus hermanos Benito y José se encuentran hospitalizados en estado grave tras el accidente, uno está hospitalizado en el Unidad Médica de Alta Especialidad en Magdalena de las Salinas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y otro en el Hospital de Tláhuac, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

Señaló que este miércoles hubo un acercamiento con las autoridades, "hoy entró trabajo social, perito o la PGR, un seguro también para decir en qué se les va a apoyar, pues dijeron que se les va a apoyar, espero que sí, porque la verdad esto fue horrible".

ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN PUDO LLEVAR A ERRORES: INGENIERO

En la Mesa de Opinión, Francisco García Álvarez, integrante del Consejo Consultivo Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, señaló que la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro fue resultado de "una desafortunada cadena de eslabones o que se juntaron para que la viga de ese tramo en particular colapsara".

El especialista consideró que no se trató de un error humano, ya que el diseño estuvo bien hecho, pero la logística de la zona obligó a que las piezas de la construcción se llevaran por partes para ser ensambladas en el lugar, lo que podría haber sido uno de los factores que causó el accidente.

La Línea 12 se construyó de manera rápida para que fuera entregada antes de que terminara el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, lo que de acuerdo con García Álvarez podía haber sido otra de las situaciones que desencadenó este hecho.

"Acelerar los procesos constructivos puede llevar a errores, las construcciones tienen su tiempo y tratar de acelerar las construcciones a un sexenio o una administración de un funcionario pueden llevar a hacerlo con errores", dijo.