Periodistas exigen que FGJEM esclarezca asesinato de Nevith Condes

TEJUPILCO. - Frente a la tumba del periodista, Nevith Condes Jaramillo, sus compañeros sureños y el colectivo de Periodistas del Estado de México, exigieron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) de resultados sobre su asesinato ocurrido hace un año en este municipio.

Asimismo, se plantaron frente a la Fiscalía Regional de Tejupilco con una sola petición, que la FGJEM informe si el crimen fue por motivos periodísticos u de otra índole, ya que no ha existido ningún tipo de avance en la investigación.

Nevith Condes Jaramillo recibió en el cuerpo más de 100 puñaladas y fue el único dato que se supo desde entonces.

A su funeral acudieron cientos de pobladores para despedir a su periodista Guache - en el sur significa niño-, ya que Nevith Condes era muy estimando en Tejupilco, de donde era originario y vivía con su familia.

La Fiscalía Regional de Tejupilco inició las investigaciones, pero posteriormente todo el caso se envió a las oficinas centrales de la FGJEM en la ciudad de Toluca.

Pepe Nader, director del periódico El Valle e integrante del Colectivo de Periodistas del Estado de México, señaló que no podemos permite que la impunidad se vuelva costumbre en el medio periodístico.

Por su parte Daniel Jiménez, comunicador sureño, expresó:"Exigimos justicia para que se esclarezca el caso del compañero Nevith Condes, es lo único que le pedimos a las autoridades, que el periodismo siga siendo un profesión con la que se siga trabajando libremente y que existan garantías para que los que la ejercemos".

Agregó: "El caso de Nevith es un claro ejemplo de lo que se vive en el país".

PERIODISTAS BAJO RIESGO

En el sur del Estado de México el trabajo periodístico es muy complicado, carecen de telefonía celular, los caminos son difíciles y vigilados por "los halcones" del crimen organizado.

Publicar una nota informativa que vaya contra los intereses de políticos o de organizaciones criminales, les puede costar la vida y la de sus familiares.

En esa parte sureña rodeada por hermosos paisajes pueden uno circular con tranquilidad, pero si eres una persona considerada como sospechosa, en cualquier momento puede surgir un grupo armado para interrogarlo.

No es fácil tomar fotos y recorrer sus comunidades, ya que todo está vigilado, y no precisamente por la policía estatal o municipal.

INVITA A DIPUTADA Y NO ASISTE “POR LOS RIESGOS”

Un grupo de reporteros del sur del Estado de México invitaron a la diputada de Morena del Estado de México, Azucena Cisneros Coss, para que acudiera al sur para y conozca la realidad en la que tienen que cubrir sus trabajos periodísticos.

La invitación fue porque en el proyecto de ley integral para la Protección a Periodistas en el Estado de México, no se escuchó a los comunicadores sureños.

La legisladora que promueve la iniciativa sólo se reunió con periodistas del Valle de México, de la región de los Volcanes, Nezahualcóyotl, Ecatepec y Toluca.

Sin embargo, los sureños presionaron a la legisladora para que al menos los recibiera en sus oficinas en la Cámara de Diputados.

RESUELVEN CASO DE POLÍTICO, PERO NO DE PERIODISTA ASESINADO

Azucena Cisneros Coss, diputada por Ecatepec y promovente de una propuesta de ley para la protección a periodistas en el Estado de México, señaló que se resuelve más pronto el asesinato de un político que el de un periodista.

Sobre el caso del periodista Nevith Condés Jaramillo en Tejupilco, dijo que la Fiscalía General mexiquense no ha dado pistas ni avances en las investigaciones.

“A un año no hay ni una pista, es muy raro que ante asesinatos contra de políticos reconocidos sea expedito el tema de las investigaciones y detener a los culpables. En el Estado de México no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, y en el caso de Nevith, no hay ni siquiera pistas, ni avances de las pesquisas”, estableció la legisadora.

cmo