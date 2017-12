A UN AÑO DE LA TRAGEDIA

Pérdidas económicas por pirotecnia en Tultepec

Ayer se cumplió un año de las explosiones que destruyeron el mercado y que dejó como saldo oficial 42 personas fallecidas y 70 heridas

TULTEPEC (La Silla Rota).- La época decembrina era una de las más importantes para productores y vendedores de pirotecnia en el mercado de San Pablito, en este municipio, pero este diciembre no es así.

Ayer se cumplió un año de las explosiones que destruyeron el mercado y que dejó como saldo oficial 42 personas fallecidas y 70 heridas, pero el pueblo no ha recuperado la actividad económica más importante del municipio debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional no ha liberado los permisos para vender, ni Protección Civil del Estado de México ha dado un dictamen necesario para ayudar a la liberación de tales permisos.

De acuerdo con Germán Galicia, líder de los vendedores pirotécnicos del mercado, la mesa directiva pago 505 pesos a Protección Civil Estatal para que emitiera el dictamen necesario pero a la fecha no se los han dado.

"Es pura burocracia, es cuestión de una firma nada más para que nos den ese dictamen que diga que se puede operar aquí sin riesgo alguno, pero no nos lo han dado, con eso vamos a la Sedena para que nos den las licencias y ya, pero el Estado de México nos está deteniendo, nos está poniendo trabas", indicó.

En una visita al mercado La Silla Rota observó que se han construido 300 locales que miden 2.5 metros por 2.5 metros sin embargo se encuentran totalmente vacíos y la mayoría cerrados a causa de la falta de permiso para vender pirotecnia. Los pocos clientes que llegan son referidos a los talleres de fabricación que están en una zona exclusiva permitida para producir y almacenar juguetería, esos talleres están en La Saucera, ubicada en la comunidad de San Antonio Xahuento. Los 300 locales fueron construidos por los gobiernos estatal y municipal, cada uno edificó 150 cuartos, sin embargo, del proyecto faltan una cerca metálica, barda perimetral, torniquetes de acceso, básculas para pesar el producto, entre otros detalles. De acuerdo con cifras del gobierno municipal de Tultepec, a falta de un espacio, esta temporada decembrina se perdieron más de 100 millones de pesos de una producción lista para comercializarse. Desde diciembre de 2016 a la fecha, el pueblo ha padecido seis explosiones en talleres, algunos clandestinos, con un saldo de 7 personas fallecidas.

Cuestionan gasto excesivo en reconstrucción

El Alcalde de Tultepec, Armando Portuguez Fuentes cuestionó el gasto de 35 millones 369 mil 122 pesos que el gobierno del Estado de México informó que invirtió para construir 150 locales para el mercado, pues aseguró que su gobierno hizo la misma cantidad de cuartos con las mismas características pero con 7 millones de pesos.

"En el proyecto original se contemplaban 38 millones de pesos y por esa inversión yo pensé que iba a ser algo extraordinario, y no me importó que nos hicieran a un lado como gobierno municipal (...) en el proyecto que nos presentaron se contemplaba una cerca metálica, una frontera en una esquina, una diagonal en la vialidad, torniquetes de acceso, básculas para pesar el producto, y otras cosas que incumplieron pese a que los recursos se dan como ejercidos, eso es lo que duele, que se utilice nuestra desgracia, nuestro dolor para sacar un dinero para algún otro lado, porque la obra que aquí se ve no refleja una inversión de más de 35 millones de pesos, no se vale", afirmó.

El alcalde recordó que, en la primera conflagración en 2011, cuando se reconstruyó por primera vez el mercado, el Estado puso cuatro millones de pesos y el municipio dos.

La segunda ocasión en costo de la reconstrucción fue de 9 millones de pesos, el Estado puso 6 millones y el municipio tres, "por ello estimamos que iba a costar cuando mucho 15 millones, no los más de 35 millones que aseguran".

El edil se comprometió con locatarios a impulsar ante las instancias correspondientes la liberación de los permisos para que lo antes posible se reactive la venta, sin embargo, no hay fecha para ello.

