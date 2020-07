"Perdí mi empleo: aunque ganaba poco, podía mantener a mi familia"

Tlalnepantla.- Claudia Zuñiga Morales es una de las 58 mil 805 habitantes del Estado de México que, durante la contingencia sanitaria del covid-19, perdió su empleo a causa del cierre de decenas de establecimientos y centros de entretenimiento que tuvieron que bajar sus cortinas para evitar más contagios provocados por el coronavirus.

Hasta antes de la emergencia sanitaria, Claudia llevaba siete años laborando como acomodadora en la Arena Ciudad de México, en la alcaldía vecina de Azcapotzalco; sin embargo, a partir de la suspensión de los espectáculos masivos, este lugar cerró sus puertas y, con ello, dejó sin trabajo a varios de sus colaboradores que hoy están tratando de sobrevivir ante la falta de ingresos para atender sus necesidades básicas.

"Yo perdí mi empleo a causa de la contingencia y, aunque era poco lo que ganaba, porque me pagaban por evento, era un dinero que me ayudaba a mantener a mi familia. Han sido días muy difíciles en los que incluso a veces no hemos tenido ni para comer", asegura.

RESCATAN A DESEMPLEADOS

Claudia Zuñiga es una de las 50 mil personas del Estado de México que, a partir de hoy, recibirán un apoyo de tres mil pesos, dividido en dos entregas, una en junio y otra en agosto, como parte del Programa de Apoyo al Desempleo del gobierno estatal.

Y es que este martes, el gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó los primeros apoyos a aquellos que, por alguna causa, se quedaron desempleados y sin ingresos durante la pandemia, no importando si pertenecían al sector formal o informal, quienes también recibirán capacitaciones para el autoempleo o apoyos para iniciar un negocio pequeño.

"Ya han sido tres meses de esta larga situación y estamos convencidos de que con ese gran compromiso de la importancia de seguir previniendo y cuidando de la salud, podemos ir retomando las actividades poco a poco y, por eso, se entrega por primera vez este programa de apoyo al empleo para ayudar a la economía familiar", dijo.

PROGRAMAS DE APOYO

El mandatario mexiquense aseveró que este programa se suma a otros que ha anunciado su administración, como la entrega de microcréditos de hasta 25 mil pesos, con tasa cero y con un periodo de gracia, para los pequeños comercios, a fin de que compren materia prima y puedan reabrir sus puertas, así como para proyectos productivos para que los beneficiarios puedan iniciar un nuevo negocio.

Además, anticipó que, en los siguientes días, se anunciará un programa de incentivos fiscales para las pequeñas empresas, para que puedan reabrir sin recortar a su plantilla laboral; todos ellos, dijo, con el fin de reactivar el empleo y apoyar la economía de la entidad mexiquense.

cmo