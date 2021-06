"Pensé en mi familia"; oficial de tránsito agredido por automovilista en el Centro

Al ver que un automovilista estaba dispuesto a atropellarlo con tal de evitar una multa, el oficial de la Subsecretaría de Tránsito Eduardo Amador temió por su integridad y pensó en su esposa e hija, quienes lo esperaban en casa.

"Pensé en mi familia, de cómo voy a llegar a casa. ¿Cómo se va enterar la familia si la situación se ponía difícil?, pensé que tendría lesiones más graves", fueron algunas de las cosas que también pasaron por su mente según dijo el policía en entrevista con La Silla Rota.

Al reconstruir lo sucedido el martes pasado, el oficial de 24 años recordó que se encontraba realizando sus funciones sobre la calle de Independencia en la colonia Centro cuando notó que sobre esa vialidad el conductor de un vehículo tipo Polo con placas NYN-6007 se estacionó en un lugar prohibido.

"Estaba sobre la calle Independencia donde son dos carriles y existe un carril exclusivo para la ciclovía. Si un vehículo se estaciona en uno de esos carriles provoca tráfico. Al notar que este vehículo se detiene le hago las indicaciones y me contesta de manera no favorable, además me hace unos insultos verbales", señaló.

Ante esto el uniformado que lleva cuatro años en la Subsecretaría de Tránsito decidió solicitar apoyo para que un elemento facultado para infraccionar se presentara en el lugar para multar al chófer. Pero al ver que el automovilista pretendía escapar el oficial se puso de frente al carro.

"Pido apoyo a mis superiores para infraccionar al vehículo ya que recordemos que solo hay un grupo de policías que están facultados para infraccionar. Me puse de frente y tomé esta decisión desde que me agredió verbalmente para que fuera sancionado conforme al reglamento", indicó.

Los hechos fueron captados en vídeo por un testigo. En la grabación se observa como el conductor le avienta en diversas ocasiones el vehículo al oficial, quien en un momento se le ve marcarle el alto con un tono más fuerte y dando un manotazo con la papeleta en el cofre del carro.

"Al estar sintiendo que estoy en peligro, mi reacción fue marcarle el alto más fuerte, por eso le di un manotazo al vehículo para evitar que siguiera avanzando. Pero no le importó. Después todo fue muy rápido, me arrolla y me salí de su circulación para evitar que me pase por encima. Ya más adelante los compañeros le dieron alcance y lo detienen", puntualizó.

El conductor identificado como Óscar de 42 años fue trasladado al Ministerio Público CUH-2, donde su situación jurídica será definida en las próximas horas.

El conductor escapó tras arrollar al oficial, sin embargo fue detenido más adelante / Fotografía: Especial

El oficial detalló que de acuerdo al artículo 30 fracción quinta del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México la multa que trató de evitar el chófer ascendía a mil 500 pesos aproximadamente. Pero en vez de eso ahora podría ser incluso presentado ante un juez de Control por el delito de lesiones por tránsito de vehículo.

na