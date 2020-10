Pendiente, amparo para revertir corte de luz en Cuautitlán

CUAUTITLÁN.- A 10 días de que el Ayuntamiento de Cuautitlán México interpusiera un amparo para revertir la decisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de cortar el suministro eléctrico y desmantelar la instalación de seis pozos y cárcamos en igual número de comunidades de esta demarcación, éste no ha prosperado, por lo que el gobierno local continúa rentando cinco plantas de luz para garantizar el abasto de agua potable a cerca de 50 mil habitantes que se vieron afectados por este hecho.

El alcalde Ariel Juárez Rodríguez informó que, una vez que se presentó el amparo contra esta medida, se le solicitó a su administración realizar algunos ajustes al mismo para que fuera procedente, con la intención de que éste pueda prosperar y la empresa del Estado normalice el suministro eléctrico en las instalaciones hidráulicas, pues no se garantiza el derecho humano al agua y la CFE no cumplió con notificar previamente sobre este corte a los afectados.

Y es que el pasado 25 de septiembre, personal de la Comisión Federal de Electricidad arribó durante la madrugada a las comunidades Arborada, Galaxia, Guadalupana, Joyas de Cuautitlán, Rancho San Blas y San Blas, a bordo de vehículos no oficiales, para retirar las cuchillas y el cableado eléctrico de los seis pozos y cárcamos de bombeo, con lo que cerca del 35 por ciento de la población de Cuautitlán dejó de recibir agua potable por cerca de dos días y aunque, posteriormente, se sustituyó el suministro con plantas de emergencia, el servicio no se ha normalizado en esta región.

Lo anterior, como una forma de presión para que el Ayuntamiento de Cuautitlán pague la deuda histórica que tiene con la CFE, la cual presuntamente asciende a 126 millones de pesos y que no es reconocida por el gobierno local, al asegurar que se trata de un cobro ilegal que se quiere hacer por el funcionamiento de once pozos y cárcamos, cuya instalación eléctrica se colocó hace 10 años, pero nunca se elaboró un contrato, por lo que ahora se quiere hacer el cobro retroactivo desde entonces.

COLOCAN MANTAS DE ADVERTENCIA A CFE

Y aunque, hasta ahora, no se ha presentado un nuevo recorte en el suministro eléctrico en las instalaciones hidráulicas de otras comunidades de esta demarcación, esta semana fueron colocadas al menos seis mantas en los fraccionamientos Rancho San Blas, Misiones y Santa Elena, además del jardín principal y al exterior de la terminal del Tren Suburbano, en la que supuestamente vecinos solicitan a la CFE que no se siga restringiendo el servicio en este municipio.

"No al corte de energía en cárcamos y pozos. Los habitantes de Cuautitlán no vamos a permitir un corte más en nuestras comunidades. Necesitamos que pozos y cárcamos operen para que se nos suministre el agua y realice la limpieza del drenaje. ¡Estamos en pandemia!", señalan los mensajes.

La Silla Rota cuestionó a los líderes vecinales acerca de si estos mensajes habían sido colocados por ellos y de manera coordinada entre todas las comunidades, pero prefirieron guardar silencio.

No obstante, el alcalde Ariel Juárez manifestó su preocupación por estas mantas, al considerar que se trata de una alerta ciudadana que podría derivar en un problema social, pues supuestamente los vecinos han amagado con no permitir un nuevo corte, por lo que podrían retener a algún trabajador de la CFE que intente llevarlo a cabo, como ocurrió en el pasado en el fraccionamiento Santa Elena, donde un camión de la comisión fue retenido por algunas horas.

SUSPENSIÓN ES LEGÍTIMA, ASEGURA CFE

Sobre esta situación, la Comisión Federal de Electricidad aseguró que la suspensión del servicio eléctrico es un recurso legítimo y es el último al que recurren para recuperar el adeudo de clientes morosos ante la negativa de pago y el cual está sujeto a los procedimientos, lineamientos y la normatividad vigente.

El coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE, Luis Bravo Navarro, señaló que, en el caso de Cuautitlán México, el adeudo que tiene el ayuntamiento corresponde al consumo de la energía eléctrica de la administración actual y anterior por conexiones ilícitas de las que no existe un contrato.

Puntualizó que este adeudo se comunicó en tiempo y forma al gobierno local, quien se negó al pago, mientras que las negociaciones se suspendieron por la inasistencia del alcalde a las reuniones convocadas.

NO SE RECONOCERÁ LA DEUDA

Ariel Juárez reiteró que su administración no reconoce alguna deuda, toda vez que, desde 2019 se han cubierto cerca de 88 millones de pesos por concepto de la energía eléctrica que se usa en esta demarcación y alegó que el monto que ha atribuido esta empresa, forma parte de un adeudo que no fue reclamado en tiempo y forma a las anteriores administraciones, mismo que no puede reconocerse pues no existen contratos en los archivos que los respalden.

Al llamar a la sensibilidad de la CFE para reconectar el servicio y reestablecerlo para no afectar a las familias en medio de la contingencia sanitaria, el alcalde morenista lamentó la falta de diálogo de las autoridades federales, quienes, dijo, han mostrado prepotencia, irresponsabilidad y falta de empatía con la ciudadanía.

"Solo no me presenté a una reunión, pero para eso tenemos a un representante legal, para eso tenemos a un área jurídica. Ellos estuvieron en todo momento. Si ellos lo quieren sacar hoy como pretexto, pues entonces no me siento con gente que no tiene palabra, entonces, nos sentamos de a iguales. ¿Quién es el titular de CFE? Manuel Bartlett. ¿Quién es el titular del municipio? Soy yo. Aquí hasta a ellos los limita, porque entonces no trataría con funcionarios menores, incapaces y, sobre todo, faltos de sensibilidad", sentenció.

(Sharira Abundez)