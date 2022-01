Penal de Barrientos ajusta medidas sanitarias por semáforo covid amarillo

TLALNEPANTLA.- Al iniciar este lunes las restricciones en el Penal de Barrientos por el cambio del semáforo epidemiológico al color amarillo, comenzaron desde temprana hora con sólo dos horas de visita y con las prohibiciones de que acudan mayores de 60 años y niños a ese centro penitenciario.

Pablo González, quien tiene a un familiar cercano en el penal de Barrientos, explicó que al llegar este lunes por la mañana al penal de Barrientos con el fin de visitar a su "interno" le impidieron el acceso debido a que es mayor de 60 años.

"No me permitieron ingresar que por que hay restricciones por la pandemia, y que mi familiar me avisaría vía telefónica cuando se reanudarían las visitas", dijo don Pablo.

En el acceso principal por la avenida del Trabajo, también estaba Miriam, "vine a tramitar la (visita) íntima, pero me dicen que también fue suspendida por la pandemia hasta nuevo aviso", dijo la joven mujer quien explicó que su esposo se encuentra preso en el dormitorio uno, donde espera sentencia condenatoria.

En el acceso principal del área de visitas se exhibe un documento que se colocó por órdenes de la Dirección del Penal, donde se informa de las restricciones: la visita será sólo de 9:00 a 11:00 horas, no se permitirá la entrada a personas mayores de 60 años, niños y mujeres embarazadas y se suspenden las visitas íntimas hasta nuevo aviso.

El sábado anterior, entre los familiares de los internos se comentó que había varias personas contagiadas de covid, por lo que muchos de ellos acudieron a pedir informes en la administración, por la aduana únicamente se citó a los familiares de los presos afectados y para informarles de su estado de salud.

Al solicitar información oficial por parte de la dirección del penal de Barrientos, uno de los custodios se concretó a decir que no era posible dado que aún había cambios del personal y no había quien diera los datos requeridos.





