Pelean por el control de pozos en pueblo de Ixtapaluca

IXTAPALUCA, Edomex.- Durante más de 30 años, Guillermo Díaz Mena, controló el comité autónomo del pueblo de Ayotla, con el apoyo político del PRI en al menos 10 gobiernos municipales; durante todo este tiempo ningún grupo político o vecinal logró quitarle el poder.

Solo con su muerte que ocurrió el dos de junio pasado, dejó el paso libre para que su cargo fuera disputado por gente allegada a Antorcha Campesina y herederos del mismo grupo de Díaz Mena.

En el comité autónomo de Ayotla están registradas más de 15 mil tomas domiciliarias; sin embargo, no todos los usuarios pagan el servicio, se registran casos de "huachicol", así como la existencia de tomas clandestinas.

El manejo del dinero en ese comité autónomo de Ayotla fue muy irregular y hasta la fecha existen deudas millonarias por el consumo de energía eléctrica.

Ayotla es un pueblo viejo, antes de la Revolución Mexicana fue alcaldía, pero después con los procesos políticos fue incorporado a Ixtapaluca; actualmente se estima que tiene más de 30 mil habitantes, ya que al estar dentro de la zona de urbanización, tuvo un importante crecimiento poblacional, y entre sus colonias figuran la Emiliano Zapata, San Miguel, Capulín, Loma de Ayotla, Lavaderos, Loma Bonita, Primero de Mayo, Lomas de Ayotla, Residencial de Ayotla, Unidad Magisterial, entre otras.

La disputa por el agua

Los dos grupos que después de la muerte de Guillermo Díaz Mena se disputan el control del comité de agua de Ayotla, está el encabezado por Óscar Ramírez Sánchez, que de acuerdo a sus adversario atrás de él esta la agrupación Antorcha Campesina y el ayuntamiento de Ixtapaluca, gobernado por Maricela Serrano Hernández, dirigente antorchista en el estado de México.

El otro grupo lo representa Guillermo Castañeda Ortiz, heredero del grupo de Guillermo Mena Díaz que reclaman su "derecho" a seguir con la administración del agua potable en el pueblo de Ayotla y colonias, con otro comité electo por los usuarios de los pozos de Ayotla.

El pasado ocho de junio -seis días después del fallecimiento de Guillermo Díaz Mena-, sus "herederos", en plena emergencia sanitaria por el virus covid-19, bloquearon la carretera federal México-Puebla en protesta porque Óscar Ramírez Sánchez ocupó el pozo número tres, porque supuestamente tenía documentación que los hacía presidente del "nuevo consejo de administración".

Por este conflicto, el grupo de Óscar Ramírez Sánchez, inició una denuncia en contra de Guillermo Castañeda, María Ruiz Méndez y José Rodolfo Díaz Mena (hermano de Guillermo Díaz Mena), a quienes acusaron de hacer cobros indebidos por el suministro de agua potable y ocupar inmuebles que pertenecen al Consejo Administrativo del Sistema de Agua Potable de Ayotla.

Isidro Martínez, el denunciante que acudió ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), explicó a la autoridad ministerial que el pasado nueve de febrero, se eligió un nuevo consejo administrativo del comité autónomo de Ayotla, en el que "fue electo" Óscar Rafael Ramírez Sánchez, Julio Pozos Mecalco y Domingo Nieto Medina, como presidente, secretario y tesorero, respectivamente, lo que fue avalado por el notario público 79, José Manuel Huerta Martínez.

Deuda por más de 29 millones a la CFE

Este "nuevo consejo" le solicitó en febrero a Guillermo Díaz Mena (aún no sufría un ataque cardiaco que le quito la vida) la entrega del comité, la documentación y todo relacionado con el servicio que se le daba a más de 15 mil tomas domiciliarias porque Óscar Ramírez había sido electo como su sucesor.

Sin embargo, Guillermo Díaz Mena se negó y al igual que en los últimos 30 años, quiso evitar perder el control de los pozos de agua, pero la muerte lo quitó del camino, dejando solo a su grupo para que peleará el control de ese comité de agua de Ayotla.

El "nuevo consejo" denunció también ante la autoridad ministerial que el anterior consejo que manejo el finado Guillermo Díaz Mena y cuyo tesorero era Guillermo Castañeda Ortíz, dejó una deuda de más de 29 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el consumo de energía en los dos pozos de agua y los trabajos de re bombeo.

No quieren a antorcha en el nuevocomité autónomo de agua de Ayotla

Los seguidores o herederos de Guillermo Díaz Mena, aseguraron que esa asamblea en la que supuestamente se eligió a Óscar Ramírez Sánchez, fue manipulada por Antorcha Campesina, la convocatoria fue ilegal, "no existió una asamblea" y ni siquiera se convocó al pueblo de Ayotla, para elegir a los nuevos integrantes del consejo del comité de agua de Ayotla.

"Ese consejo es antorchista y el pueblo de Ayotla lo repudia", establecieron los seguidores del difunto Díaz Mena.

Sin embargo, Óscar Ramírez, aseguró que no es militante o seguidor de la organización priista, Antorcha Campesina. "Alguien que me traiga una prueba de que soy antorchista; no soy antorchista, no comulgo con ellos, así de plano" retó durante un discurso que pronunció el pasado 8 de junio frente al pozo tres de Ayotla.

Sus opositores lo acusaron de apoderarse del comité autónomo de Ayotla "con 80 votos", pero Ramírez Sánchez, aseguró que cuenta con el apoyo de mil 600 firmas de vecinos.

Además, el gobierno antorchista de Ixtapaluca, reconoció como "nuevo consejo" a Óscar Ramírez y allegados, así como el "comité histórico" a Rodolfo Díaz Mena (hermano del finado) y al tesorero, Guillermo Castañeda Ortiz, de acuerdo a un documento firmado por Armando Ramírez García, secretario del ayuntamiento de Ixtapaluca y el director de ODAPAS, Julio César Coca Paz.

Los vecinos del pueblo de Ayotla establecieron que ante este conflicto se debe de resolver con una elección entre todos los habitantes de esa comunidad y sus colonias, con credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) y recibos de pagos para que sean los consumidores del agua, los que decidan el futuro de los que deben de administrar el consejo del comité autónomo de agua de Ayotla.

Establecieron que por todos estos conflictos políticos el servicio del suministro del vital líquido es deficiente y hay colonias que no reciben el abasto durante semanas.

(Sharira Abundez)