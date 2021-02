Pelea Huixqui predio a supuesto dueño particular

En 2005 inician un juicio de prescripción pero en juzgados de la Ciudad de México, es una irregularidad. Fue un juicio basado en un contrato entre particulares al que no tuvimos acceso, no tenemos fecha cierta de ese contrato, se resolvió en el DF, no presentaron todas las pruebas que debieron presentar ni todos los requisitos para obtener esa prescripción favorable, la contraparte no hizo nada, en tres meses se resuelve milagrosamente ese asunto, fue un juicio exprés, de ahí que vemos muy raro cómo se resolvió ese juicio porque la contraparte no apeló, no presentó amparo, sólo perdió”, explicó Eduardo Cortés, representante jurídico del Ayuntamiento.