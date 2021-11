Pelan diputada y alcaldesa de Cuauhtémoc por evento

Silvia Sánchez Barrios, diputada por el PRI en el Congreso de la Ciudad de México, subió un video a sus redes sociales el 2 de noviembre pasado, para quejarse contra las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, encabezadas por Sandra Cuevas, que le impidieron realizar un evento público con simpatizantes suyos, en la colonia Guerrero.

En el video, la legisladora priista le reclamó a la alcaldesa que gente que trabaja en la Cuauhtémoc le dijera que para ella no había permisos, pese a que ambas hicieron campaña juntas para la elección del 6 de junio, como parte de la alianza Va por la Ciudad de México

"Hoy la alcaldía me está pidiendo un permiso del cuál no los hay, no existen. Ya anteriormente se hizo en Atlampa esta jornada de salud y la alcaldesa mandó a su gente a decir que no de permisos, que estaban negados para mí, la diputada Silvia Sánchez Barrios. No me los está negando a mí, se los está negando a los ciudadanos", se escucha decir a la diputada.

"Aquí está la policía, para eso la utilizan, eso no está bien, Sandra, te pido te moderes en tu actuar, estás abusando de tu cargo. Yo caminé contigo en las calles y no me parece la forma en que lo estás haciendo. Para eso existe el teléfono. No voy a permitir este abuso y desde la tribuna voy a hacer público mi posicionamiento".

SE DEBIÓ A UNA JORNADA DE LIMPIEZA

La vocera de la Dirección General de Gobierno de la alcaldía explicó lo que había pasado. Dijo que tenían planeada una jornada de limpieza. Señaló que en días pasados Sánchez Barrios les hizo llegar una solicitud para su jornada de salud, ellos le respondieron que no era posible llevar a cabo la solicitud.

"Es importante que entendamos que no se va a permitir la corrupción ni el tráfico de influencias y hay que respetar la agenda de la alcaldía en beneficio de los ciudadanos. Este día la alcaldía tenía una jornada de limpieza que se oponía con el evento de la diputada".

La vocera pidió que las solicitudes se hagan en tiempo y debidamente soportadas. Posteriormente, la diputada Sánchez Barrios borró de sus redes el video.









(SAB)