Paseo de la Reforma entre asaltantes, defraudadores, acosadores...

Durante esta semana, dos asaltos de alto impacto cimbraron Paseo de la Reforma pues ocurrieron a menos de 350 metros y en un lapso de dos horas. Sin embargo, esta avenida, una de las más importantes y que de su tramo de Bucareli a Chapultepec conforma uno de los corredores financieros de mayor importancia vive al acecho de asaltantes, defraudadores, acosadores y delincuentes en general.

La Silla Rota realizó una revisión en el mapa liberado en el Portal de Datos Abiertos en el que se especifica el punto geográfico de donde se levantó la carpeta de investigación respectiva y esta fue la información que arrojó:

En el tramo mencionado de 4.4 kilómetros, los cinco delitos que encabezan la zona son delitos financieros y robos.

Por una parte, el fraude y la falsificación de documentos encabezan la lista de delitos en Paseo de la Reforma. Existen alrededor de 463 carpetas de investigación por fraude y 228 por falsificación de documentos en los últimos 5 años.

Los delitos sin violencia como el robo a negocio y robo de celular también se encuentran en los primeros cinco lugares con 183 y 189 carpetas de investigación respectivamente.

Por la carpeta de investigación de robo de objetos que engloba cualquier artículo despojado a un ciudadano en la zona es de 416 carpetas de investigación.

Sin embargo, otro delito que encontró La Silla Rota constantemente en las ciclovías de la avenida es el "robo de vehículo con pedales", el cual principalmente es de bicicletas hurtadas. Reforma es uno de los puntos donde más ciclistas se aglomeran.

Los delitos sexuales, como el acoso sexual, abuso sexual, violación y violación equiparada (cuando la víctima además está indefensa por padecimientos físicos o mentales, minoría de edad) también están presentes pues en la zona existen más de 30 carpetas de investigación por estos aunque se estima que los datos podrían ser mayores debido a la cifra negra, es decir, aquellos delitos que no han sido descubiertos ni denunciados ya sea porque la víctima no desea denunciar, no cuenta con el tiempo o la información necesaria para hacerlo o no cree en el sistema penal. La cifra negra en los delitos sexuales es mucho más alta, según define el semáforo delictivo.

En la misma revisión, La Silla Rota encontró además de los delitos ya mencionados, 86 delitos más de los cuáles destacan los siguientes:

- Robo a transeúnte en la vía pública con y sin violencia

- Narcomenudeo posesión simple

- Robo saliendo del cajero y del banco

- Robo en hotel con violencia

- Robo de objetos al interior de un auto

- Robo de documentos

- Robo de dinero

- Robo de alhajas

- Extorsión

- Revelación de secretos

- Abuso de autoridad

- Robo de pasajero de taxi y Metrobús

- Daño a propiedad ajena culposa por tránsito de auto

- Discriminación

En Paseo de la Reforma se han presentado en menor cantidad los homicidios, de los cuales hay tanto culposos como dolosos, destacando los primeros por los accidentes viales aunque existen homicidios por arma de fuego y arma blanca.

fmma