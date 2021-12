"Pasé de consumir drogas a recoger basura"; joven no se sumó al paro en Toluca

"Pedro" vive al día y decidió no sumarse al paro de trabajadores de Toluca. (Foto: Fernanda García)

Toluca, Estado de México.- Durante 6 años, "Pedro" ha encontrado en la basura su sustento diario. Pasó de vivir en las calles a separar los desechos que se acumulan en Paseo Matlazincas, mejor conocido como Circunvalación, en Toluca. Durante la crisis sanitaria por el paro de labores de los servicios de limpia, él y su equipo decidieron trabajar con normalidad.

Las manos no eran suficientes para las toneladas de basura que se acumularon en el contenedor a su cargo pero hacían lo posible.

"No podíamos dejar la basura aquí, nosotros vivimos de esto y dejarla era perder días de trabajo. Nosotros no recibimos un sueldo, no veíamos motivo para sumarnos al paro. Entendemos lo que estaban pasando los compañeros pero dejar de generar, era muy complicado, tengo hijos que alimentar".

Con unos guantes y una faja como equipo de protección, comenzó a clasificar los desechos. La pila de basura era de más de tres metros y buena parte fue incendiada la mañana de este martes.

"Pedro" decidió no sumarse al paro de trabajadores de limpia en Toluca. (Foto: Fernanda García)

"Cuando llegamos a las 6:00 de la mañana seguían unas llamas por lo que tuvimos que terminar de apagar el incendio que ya estaba dañando los postes de luz. Uno de mis compañeros sufrió quemaduras de tercer grado en el rostro, se lo llevaron al hospital. No entiendo la maldad de la gente".

Separa PET, cartón, aluminio, papel y desechos orgánicos. Al no ser un punto regulado, encuentran de todo en las bolsas que se acumulan, incluso había pezuñas de chivo en un costal lo que complicaba el hedor que emanaba. Las náuseas las soportan porque tras años como voluntarios, ya están acostumbrados.

Pese a que su trabajo no paró, eran tantas y tantas las toneladas de basura que en una jornada de ocho horas no se daban abasto.

"Con las propinas que nos están dando, además de sacar lo del día vamos juntando para pagarle a una máquina o una camioneta para que nos ayude a llevarse la basura".

"Pedro" recordó para La Silla Rota que hace seis años aún vivía en la calle, su vida estaba entre caminar con sus amigos y consumir drogas, aunque no quiso especificar cuáles. "Eso ya no importa, hoy hago algo por mi ciudad".

Toluca lleva casi una semana sumida en montañas de basura. (Foto: Fernanda García)

El ser voluntario del servicio de limpia en Toluca, le cambió la vida.

"Muchos no lo ven así, nos ven entre los desechos y el olor y piensan que nos va mal, pero no lo hacemos solo por el dinero, lo hacemos también porque sabemos que alguien debe hacerlo. Todo lo que sacamos lo reciclamos o le encontramos un uso, excepto lo que tiene aceite, tierra, concreto, lo que está quemado o es orgánico, de ahí en fuera, todo es dinero, bien dicen que la basura de uno es el tesoro de otro".

Durante los cinco días que duró el paro del servicio de limpia en Toluca a razón de la falta de pago de quincenas, aguinaldos y primas vacacionales, más que un voluntario, los "clientes" y vecinos del contenedor en el qué pasa sus jornadas de ocho horas, lo consideraron un héroe al igual que a sus tres compañeros. La ciudad se convirtió en un tiradero a cielo abierto pero ellos encontraron la manera de seguir aportando, señalaron los que llegaban y les dejaban sus bolsas y a cambio les daban una moneda.

Aunque el servicio de limpia ya se regularizó en Toluca, "Pedro" y los otros seis voluntarios que están en los contenedores de Circunvalación, continuarán sosteniéndose de lo que otros desechan con facilidad y sin remordimiento.

acz