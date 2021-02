Pasantes de Medicina de Edomex exigen ser vacunados contra covid

TOLUCA.-Afuera del hospital Doctor Nicolás San Juan, en Toluca, al menos 50 estudiantes de Medicina de 10 instituciones públicas como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) así como privadas del Valle de Toluca, exigieron al Gobierno de México y a la Secretaría de Salud del Estado de México, sean vacunados contra la covid-19, para que puedan continuar con su internado.

Explicaron que si bien son médicos internos y no tienen contacto directo con pacientes covid, el inmueble sí está destinado para personas enfermas de la pandemia y hay áreas donde ellos tienen que pasar para desarrollar sus tareas diarias.

"No nos han querido vacunar, desde diciembre que entramos al hospital nos retiraron y todos estos meses son perdidos, nuestra misión como médicos internistas no es estar atrás de la computadora, indicó el joven Fernando.

"Ninguna dosis nos han aplicado, en enero salió una lista del personal que iba a ser vacunado y estábamos incluidos, pero de repente las autoridades de este hospital nos señalaron que la federación mandó otra lista y ahí fue donde nos sacaron de la vacunación porque nos dicen que nosotros no somos médicos de primera línea y en estos dos meses que nos han retirado no nos han dado ninguna respuesta, nuestras autoridades nos dicen que hay que esperar, que no hay indicaciones de la federación y en otros hospitales a los médicos internos como nosotros ya les pusieron hasta la segunda dosis, nosotros no podemos seguir perdiendo tiempo, nosotros ya terminamos el internado en junio y nos vamos al servicio social y no sabemos realmente hacer muchas cosas, se detiene la formación de médicos, sí nos merecemos la vacuna, nos hemos llevado sorpresas en el área mixta donde hay pacientes no covid y sí salen positivos, todos tenemos riesgo, no queremos estar de flojos en nuestras casas, queremos aprender y si ya hay una vacuna para protegernos deben brindárnosla", manifestó la estudiante Alina.

En tanto, la señorita Sandra indicó que entre sus tareas como estudiantes de medicina tienen que recoger muestras de laboratorio, papeles, integrar expedientes y atender pacientes no covid, pero "en los ingresos no sabemos si los pacientes son covid porque los síntomas comienzan mucho después de que ya los revisamos, yo estoy en pediatría y reviso a los niños pero también llegan sus papás y no sabemos si están o no contagiados".

La señorita Denis Jiménez, lamentó que muchos ya están a casi tres meses para irse a su servicio social y no estén en la práctica dentro de un hospital, además de que en teoría han perdido materias esenciales como pediatría, traumatología, ginecología y medicina interna.

"El servicio social es un médico en un centro de salud o clínicas pequeñas, si hoy dejamos de aprender son deficiencias a futuro y cuando toque un paciente no se va a saber qué hacer, esa es una realidad, ya hicimos el esfuerzo de aprender teoría en cuatro años y es tiempo de la práctica y en un año de pandemia muy difícil no se deciden qué va a pasar con nosotros".

Por el momento, las autoridades del hospital Nicolás San Juan regresaron a sus casas a los jóvenes estudiantes de medicina, quienes desde el 9 de enero dejaron de practicar sus diversas áreas de la medicina al no estar protegidos de la pandemia del nuevo coronavirus.





(Sharira Abundez)